Перемирие между Индией и Пакистаном: ни шатко ни валко

Моди утверждает, что Пакистан обратился к Индии: «Там заверили, что с их стороны не будет дальнейшей террористической деятельности или военной агрессии. Только тогда Индия обдумала свой ответ. Я повторяю еще раз: сейчас мы просто приостановили наши ответные действия против террористических и военных объектов в Пакистане».

Приостановку огня подтверждает и армия Индии, заявления цитируют индийские СМИ.

Моди в своем обращении к нации заявил, что «переговоры с Пакистаном могут быть только по вопросу терроризма и возвращения контролируемой Пакистаном части Кашмира». По его словам, «сейчас не эпоха войны, но и не эпоха терроризма».

В свою очередь, Geo TV со ссылкой на заявление Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) сообщает, что Пакистан объявил о завершении операции «Баньян уль-Марсус». Там предупредили, что «всякий раз, когда нашему суверенитету будет угрожать опасность, наш ответ будет решительным и подавляющим», цитирует заявление Samaa TV.

Глава МИД Пакистана Исхак Дар заявил CNN, что долгосрочные переговоры между двумя сторонами «еще не завершены». Дар, отвечая на вопрос, что побудило Пакистан заключить неожиданную сделку, сказал CNN, что «в интересах всех не откладывать и не оставлять решение таких вопросов за пределами определенного разумного времени». «(Индийцы) видели, что произошло в небе, - добавил он. - Они могли видеть, насколько серьезным был ущерб».

По словам Дара, прямых контактов между индийскими и пакистанскими официальными лицами не было. Дар заявил, что госсекретарь США Марко Рубио передал сообщение о том, что Индия готова прекратить боевые действия.

Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме в Джамму и Кашмире. В ночь на 7 мая ВС Индии нанесли удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира. Пакистан нанес ответные удары, заявив, что использовал истребители китайского производства, чтобы сбить пять самолетов индийских ВВС, включая три Rafale, современных французских самолета, которые Нью-Дели приобрел всего несколько лет назад.

10 мая стороны согласовали режим прекращения огня. 12 мая газета Hindustan Times со ссылкой на источники сообщила, что Индия будет вести переговоры с Пакистаном только на уровне военных, политических контактов не будет.