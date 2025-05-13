USD 1.7000
EUR 1.9087
RUB 2.0606
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

ВОЗ: Десятки детей в Газе умерли от голода из-за блокады Израиля

00:52 347

После приостановки Израилем ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа со 2 марта в анклаве умерли 57 детей. Число, скорее всего, будет увеличиваться, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.

Почти 500 тыс. человек в секторе Газа катастрофически страдают от голода. Если ситуация не изменится, в течение следующих 11 месяцев около 71 тыс. детей в возрасте до пяти лет будут страдать от острого недоедания, отмечает ВОЗ.

«Без немедленного доступа к продовольствию и основным товарам ситуация будет продолжать ухудшаться, что приведет к новым смертям и голоду», — отметил гендиректор ВОЗ Адханом Гебрейесус. Он подчеркнул, что люди голодают, болеют и умирают, в то время как еда и лекарства находятся в нескольких минутах езды от сектора Газа.

Израиль объяснил решение прекратить поставки гуманитарной помощи отказом движения ХАМАС принять план США о прекращении огня в секторе Газа.

Столкновения и запрет на полеты: что происходит в Ливии?
Столкновения и запрет на полеты: что происходит в Ливии?
01:23 400
Перемирие между Индией и Пакистаном: ни шатко ни валко
Перемирие между Индией и Пакистаном: ни шатко ни валко
00:41 603
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом?
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом? новый поворот
12 мая 2025, 22:30 2156
Индия впервые применила вооружение, которое поставила Армении
Индия впервые применила вооружение, которое поставила Армении наш комментарий
12 мая 2025, 17:15 7478
Путин с Трампом перевернули стол Макрона и Стармера
Путин с Трампом перевернули стол Макрона и Стармера наша аналитика
12 мая 2025, 20:59 5072
Америка дала задний. Китай побеждает
Америка дала задний. Китай побеждает горячая тема
12 мая 2025, 15:19 5197
Суровые приговоры российским шпионам из Болгарии
Суровые приговоры российским шпионам из Болгарии
12 мая 2025, 21:54 2306
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
12 мая 2025, 21:41 1843
Эрдоган заявил о наступлении «новой эры»
Эрдоган заявил о наступлении «новой эры»
12 мая 2025, 21:08 3377
Трамп оставил за бортом Израиль. На пути к Катару и Саудовской Аравии
Трамп оставил за бортом Израиль. На пути к Катару и Саудовской Аравии интересная выкладка доктора Яакова Халаби
12 мая 2025, 20:35 2337
Эмир всея Америки!
Эмир всея Америки! наша корреспонденция
12 мая 2025, 14:26 4291

ЭТО ВАЖНО

Столкновения и запрет на полеты: что происходит в Ливии?
Столкновения и запрет на полеты: что происходит в Ливии?
01:23 400
Перемирие между Индией и Пакистаном: ни шатко ни валко
Перемирие между Индией и Пакистаном: ни шатко ни валко
00:41 603
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом?
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом? новый поворот
12 мая 2025, 22:30 2156
Индия впервые применила вооружение, которое поставила Армении
Индия впервые применила вооружение, которое поставила Армении наш комментарий
12 мая 2025, 17:15 7478
Путин с Трампом перевернули стол Макрона и Стармера
Путин с Трампом перевернули стол Макрона и Стармера наша аналитика
12 мая 2025, 20:59 5072
Америка дала задний. Китай побеждает
Америка дала задний. Китай побеждает горячая тема
12 мая 2025, 15:19 5197
Суровые приговоры российским шпионам из Болгарии
Суровые приговоры российским шпионам из Болгарии
12 мая 2025, 21:54 2306
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
12 мая 2025, 21:41 1843
Эрдоган заявил о наступлении «новой эры»
Эрдоган заявил о наступлении «новой эры»
12 мая 2025, 21:08 3377
Трамп оставил за бортом Израиль. На пути к Катару и Саудовской Аравии
Трамп оставил за бортом Израиль. На пути к Катару и Саудовской Аравии интересная выкладка доктора Яакова Халаби
12 мая 2025, 20:35 2337
Эмир всея Америки!
Эмир всея Америки! наша корреспонденция
12 мая 2025, 14:26 4291
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться