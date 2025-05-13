Столкновения и запрет на полеты: что происходит в Ливии?

Ожесточенные столкновения вспыхнули в столице Ливии Триполи.

Как сообщает ливийское агентство Lybia Press, Министерство внутренних дел международно признанного Правительства национального единства призвало местное население оставаться в своих домах.

«[Министерство внутренних дел] призывает всех жителей Триполи оставаться дома и не выходить на улицу ради собственной безопасности в связи с продолжающимися столкновениями между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности», - приводит заявление МВД агентство.

По его информации, столкновения вспыхнули после убийства главы аппарата Абдельгани аль-Кикли.