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Столкновения и запрет на полеты: что происходит в Ливии?

01:23 401

Ожесточенные столкновения вспыхнули в столице Ливии Триполи.

Как сообщает ливийское агентство Lybia Press, Министерство внутренних дел международно признанного Правительства национального единства призвало местное население оставаться в своих домах.

«[Министерство внутренних дел] призывает всех жителей Триполи оставаться дома и не выходить на улицу ради собственной безопасности в связи с продолжающимися столкновениями между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности», - приводит заявление МВД агентство.

По его информации, столкновения вспыхнули после убийства главы аппарата Абдельгани аль-Кикли.

Абдельгани аль-Кикли

Ливанский телеканал Al Mayadeen передает, что международный аэропорт Митига в столице Ливии приостановил свою работу из-за столкновений. По его информации, рейсы перенаправлены в город Мисурата, расположенный в 200 км восточнее Триполи.

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