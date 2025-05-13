У сына Кадырова на медаль больше

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — Адаму вручили памятную медаль к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный». Об этом Кадыров-старший сообщил в своем телеграм-канале.

В честь юбилея подразделения прошло торжественное построение. На мероприятии также присутствовала делегация из Беларуси, представлявшая ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Во главе делегации — командир отряда полковник милиции Николай Максимович, которому также вручили памятную медаль.

Сыну Кадырова 17 лет, он помощник главы республики, а также секретарь Совбеза Чечни.

Медаль стала очередной наградой Адама Кадырова. До этого, в марте, ему преподнесли ведомственную медаль Росгвардии «За боевое отличие». В декабре ему передали на вечное хранение орден наиба Имамата Байсангура Беноевского, чеченского полководца времен Кавказской войны, в августе ему присвоили орден имени Ахмата Кадырова - высшую награду Чеченской Республики.