Москва стягивает в Крым системы ПВО

Россияне забирают системы противовоздушной обороны с других направлений, чтобы использовать их для прикрытия Крыма.

Об этом заявил представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, передает «Радио Свобода».

По его словам, «плотность ПВО на острове выше, чем во многих регионах самой РФ. Из-за санкций и нехватки микроэлектроники у россиян ограниченные возможности для пополнения потерь».

Плетенчук заявил, что украинским военным удалось уничтожить много систем ПВО и военных объектов россиян, при этом они все еще способны запускать из Крыма дроны-камикадзе.

В украинской разведке сообщали, что россияне сосредотачивают в Крыму значительное количество систем ПВО, включая новейшие комплексы С-500. Кроме того, Россия защищает стратегически важные объекты, такие как Крымский мост, который уже подвергался атакам украинцев.