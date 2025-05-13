Трамп обрушил репутацию Америки

Восприятие США в мире сильно ухудшилось после возвращения американского лидера Дональда Трампа в Белый дом. Об этом свидетельствует исследование «Индекс восприятия демократии» (Democracy Perception Index, DPI) 2025 года, результаты которого опубликовал фонд «Альянс демократий» в понедельник, 12 мая.

Согласно полученным результатам, показатель отношения к США всего мира рухнул с +22% в 2024 году до -5% в 2025 году, что ниже, чем у Китая (+14%), и близко к показателю России (-9%). Доля стран, где к США относятся положительно, снизилась с 76% до 45% за тот же период.

Бывший генеральный секретарь НАТО и основатель фонда «Альянс демократий» Андерс Фог Расмуссен заявил, что не удивлен резким падением репутации США. «Президент Трамп развязал торговую войну, отругал президента Украины в Овальном кабинете, заставил союзников почувствовать себя уязвимыми, а врагов – осмелеть», - приводит слова Расмуссена Reuters.

Тем временем Китай улучшил свои глобальные позиции, впервые обогнав США и зафиксировав преимущественно положительное восприятие во всех регионах, кроме Европы. Россия, репутация которой ухудшилась после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, все еще немного менее популярна, чем США, хотя ее имидж также улучшается.

В союзных с США государствах, таких как Израиль, Южная Корея, Япония, Польша и Украина, Вашингтону явно отдают предпочтение перед Пекином. Однако во многих европейских странах восприятие Китая более позитивно, чем восприятие США, как и в большинстве стран Азии и Латинской Америки.

Опрос показал, что Дональд Трамп пользуется меньшей популярностью в мире, чем его российский и китайский коллеги Владимир Путин и Си Цзиньпин. К президенту США относятся негативно в 82% стран мира. Это значительно хуже показателей Путина (61%) и Си (44%).

Исследование «Индекс восприятия демократии» основано на результатах опроса общественного мнения, проведенного исследовательской компанией Nira Data с 9 по 23 апреля 2025 года. В опросе приняли участие более 111 000 респондентов из 100 стран мира. Результаты исследования опубликованы в преддверии Копенгагенского саммита демократии, который пройдет 13-14 мая.