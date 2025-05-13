USD 1.7000
EUR 1.9087
RUB 2.0606
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Трамп обрушил репутацию Америки

02:07 543

Восприятие США в мире сильно ухудшилось после возвращения американского лидера Дональда Трампа в Белый дом. Об этом свидетельствует исследование «Индекс восприятия демократии» (Democracy Perception Index, DPI) 2025 года, результаты которого опубликовал фонд «Альянс демократий» в понедельник, 12 мая.

Согласно полученным результатам, показатель отношения к США всего мира рухнул с +22% в 2024 году до -5% в 2025 году, что ниже, чем у Китая (+14%), и близко к показателю России (-9%). Доля стран, где к США относятся положительно, снизилась с 76% до 45% за тот же период.

Бывший генеральный секретарь НАТО и основатель фонда «Альянс демократий» Андерс Фог Расмуссен заявил, что не удивлен резким падением репутации США. «Президент Трамп развязал торговую войну, отругал президента Украины в Овальном кабинете, заставил союзников почувствовать себя уязвимыми, а врагов – осмелеть», - приводит слова Расмуссена Reuters.

Тем временем Китай улучшил свои глобальные позиции, впервые обогнав США и зафиксировав преимущественно положительное восприятие во всех регионах, кроме Европы. Россия, репутация которой ухудшилась после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, все еще немного менее популярна, чем США, хотя ее имидж также улучшается.

В союзных с США государствах, таких как Израиль, Южная Корея, Япония, Польша и Украина, Вашингтону явно отдают предпочтение перед Пекином. Однако во многих европейских странах восприятие Китая более позитивно, чем восприятие США, как и в большинстве стран Азии и Латинской Америки.

Опрос показал, что Дональд Трамп пользуется меньшей популярностью в мире, чем его российский и китайский коллеги Владимир Путин и Си Цзиньпин. К президенту США относятся негативно в 82% стран мира. Это значительно хуже показателей Путина (61%) и Си (44%).

Исследование «Индекс восприятия демократии» основано на результатах опроса общественного мнения, проведенного исследовательской компанией Nira Data с 9 по 23 апреля 2025 года. В опросе приняли участие более 111 000 респондентов из 100 стран мира. Результаты исследования опубликованы в преддверии Копенгагенского саммита демократии, который пройдет 13-14 мая.

Запад учится говорить с Путиным на его языке
Запад учится говорить с Путиным на его языке горячая тема
00:24 2101
Красивая картинка: Россия угрожает Европе
Красивая картинка: Россия угрожает Европе слово публицисту
12 мая 2025, 19:27 5013
Вооруженные столкновения, запрет на полеты: что происходит в Ливии?
Вооруженные столкновения, запрет на полеты: что происходит в Ливии? обновлено 02:37
02:37 1063
Перемирие между Индией и Пакистаном: ни шатко ни валко
Перемирие между Индией и Пакистаном: ни шатко ни валко
00:41 851
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом?
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом? новый поворот
12 мая 2025, 22:30 2424
Индия впервые применила вооружение, которое поставила Армении
Индия впервые применила вооружение, которое поставила Армении наш комментарий
12 мая 2025, 17:15 7681
Путин с Трампом перевернули стол Макрона и Стармера
Путин с Трампом перевернули стол Макрона и Стармера наша аналитика
12 мая 2025, 20:59 5417
Америка дала задний. Китай побеждает
Америка дала задний. Китай побеждает горячая тема
12 мая 2025, 15:19 5285
Суровые приговоры российским шпионам из Болгарии
Суровые приговоры российским шпионам из Болгарии
12 мая 2025, 21:54 2538
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
12 мая 2025, 21:41 1956
Эрдоган заявил о наступлении «новой эры»
Эрдоган заявил о наступлении «новой эры»
12 мая 2025, 21:08 3596

ЭТО ВАЖНО

Запад учится говорить с Путиным на его языке
Запад учится говорить с Путиным на его языке горячая тема
00:24 2101
Красивая картинка: Россия угрожает Европе
Красивая картинка: Россия угрожает Европе слово публицисту
12 мая 2025, 19:27 5013
Вооруженные столкновения, запрет на полеты: что происходит в Ливии?
Вооруженные столкновения, запрет на полеты: что происходит в Ливии? обновлено 02:37
02:37 1063
Перемирие между Индией и Пакистаном: ни шатко ни валко
Перемирие между Индией и Пакистаном: ни шатко ни валко
00:41 851
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом?
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом? новый поворот
12 мая 2025, 22:30 2424
Индия впервые применила вооружение, которое поставила Армении
Индия впервые применила вооружение, которое поставила Армении наш комментарий
12 мая 2025, 17:15 7681
Путин с Трампом перевернули стол Макрона и Стармера
Путин с Трампом перевернули стол Макрона и Стармера наша аналитика
12 мая 2025, 20:59 5417
Америка дала задний. Китай побеждает
Америка дала задний. Китай побеждает горячая тема
12 мая 2025, 15:19 5285
Суровые приговоры российским шпионам из Болгарии
Суровые приговоры российским шпионам из Болгарии
12 мая 2025, 21:54 2538
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
12 мая 2025, 21:41 1956
Эрдоган заявил о наступлении «новой эры»
Эрдоган заявил о наступлении «новой эры»
12 мая 2025, 21:08 3596
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться