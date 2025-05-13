Трамп жалуется на Евросоюз: «Хуже Китая»

Европейский Союз (ЕС) относится зачастую к Соединенным Штатам «хуже», чем Китай.
С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп, комментируя в Белом доме торговые отношения между США и ЕС.
Американский лидер, отметив достигнутое между США и Китаем торговое соглашение, сказал, что «Европейский Союз во многих отношениях хуже Китая».
«Они значительно уступят. Увидите. У нас все козыри в руках. Они относятся к нам очень несправедливо», – утверждает Трамп.
Глава Белого дома упомянул, в частности, поставки в США из ЕС автомобилей и сельскохозяйственной продукции.
Несмотря на несколько раундов переговоров с Вашингтоном по отмене пошлин Трампа на европейские товары, Евросоюз еще не достиг существенного прорыва. ЕС рассматривает возможность введения пошлин на экспорт американских самолетов и автомобилей в попытке убедить президента США отменить действующие и запланированные тарифы против Евросоюза.