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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Трамп жалуется на Евросоюз: «Хуже Китая»

02:23 390

Европейский Союз (ЕС) относится зачастую к Соединенным Штатам «хуже», чем Китай.

С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп, комментируя в Белом доме торговые отношения между США и ЕС.

Американский лидер, отметив достигнутое между США и Китаем торговое соглашение, сказал, что «Европейский Союз во многих отношениях хуже Китая».

«Они значительно уступят. Увидите. У нас все козыри в руках. Они относятся к нам очень несправедливо», – утверждает Трамп.

Глава Белого дома упомянул, в частности, поставки в США из ЕС автомобилей и сельскохозяйственной продукции.

Несмотря на несколько раундов переговоров с Вашингтоном по отмене пошлин Трампа на европейские товары, Евросоюз еще не достиг существенного прорыва. ЕС рассматривает возможность введения пошлин на экспорт американских самолетов и автомобилей в попытке убедить президента США отменить действующие и запланированные тарифы против Евросоюза.

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