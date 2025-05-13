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Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Европа решила подождать

03:23 261

Лидеры Европы готовы дождаться возможной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в Турции, прежде чем просить США ввести новые санкции против Москвы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, после переговоров между американскими и европейскими чиновниками 12 мая стало ясно, что Вашингтон хотел бы предоставить возможность для переговоров между Москвой и Киевом 15 мая, прежде чем усилить давление на президента РФ. Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня в четверг, европейские лидеры призовут президента США исполнить угрозу ввести санкции против Москвы, сообщает Bloomberg.

В то же время The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что заявление Трампа о том, что Украина должна немедленно согласиться на предложенное Путиным возобновление прямых переговоров, может помешать планам Европы убедить Соединенные Штаты ввести санкции против России в случае отказа от 30-дневного перемирия.

11 мая президент России предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с президентом России и заявил, что будет ждать в Стамбуле Путина «лично».

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