КГБ 2.0. Появляются внезапно, наносят удар и так же внезапно исчезают...

Польское правительство заявило, что крупный пожар, произошедший в мае прошлого года в одном из торговых центров Варшавы, был организован российскими спецслужбами. В совместном заявлении министра юстиции Польши Адама Боднара и министра внутренних дел Томаша Семоняка подчеркивается, что на основании собранных доказательств установлено: возгорание произошло в результате умышленного поджога, заказанного российскими спецслужбами. Министры заявили, что располагают подробной информацией о порядке и ходе поджога, а также о том, как преступники его «документировали».

После публикации этого заявления премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что все виновные будут наказаны. «Часть причастных уже задержана, остальные установлены и объявлены в розыск. Мы найдем всех!» — написал он на своей странице в соцсети Х. Пожар в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве произошел 12 мая 2024 года. Очаги возгорания возникли сразу в нескольких местах, и пламя быстро охватило все здание. Пожар продолжался более пяти часов. Обошлось без жертв, но полностью сгорели помещения 1400 магазинов и предприятий сферы услуг. Это — лишь одна из многочисленных диверсий, совершенных российскими спецслужбами в Европе за последние годы. В марте Генеральная прокуратура Литвы обвинила российскую военную разведку в организации поджога магазина IKEA в Вильнюсе весной 2024 года. Как заявил глава ведомства Артурас Урбелис, исполнителями были двое украинцев в возрасте около 18 и 20 лет, которым пообещали 100 тысяч евро и подержанный BMW. Подозреваемые были задержаны в Литве и Польше и будут осуждены в этих странах. Один из них также планировал аналогичный поджог в Риге.

А на днях в Азербайджане депутат Милли Меджлиса, глава парламентской комиссии по борьбе с внешними вмешательствами и гибридными угрозами Рамид Намазов выступил с сенсационным заявлением. Он сообщил, что в феврале была проведена масштабная кибероперация против ряда СМИ и информационных агентств, организованная российскими спецслужбами. По его словам, атаку совершила хакерская группа APT29 (известная также как Cozy Bear, Midnight Blizzard и The Dukes), связанная с российскими госструктурами. Эта группа специализируется на особо чувствительных кибероперациях против правительственных учреждений, дипломатических миссий, энергетических и оборонных объектов, а также СМИ. Депутат также сообщил, что удалось установить, из какого именно отеля в Баку координировалась атака, а также идентифицировать IP-адреса, использованные для кибервторжения.

Напомним, что ранее также сообщалось о многочисленных кибератаках со стороны группировки Cozy Bear на государственные структуры и дипломатические представительства Азербайджана. Об этом заявляли как западные спецслужбы, так и авторитетные международные компании, специализирующиеся на кибербезопасности. Все эти диверсионные операции и кибератаки могут быть делом рук нового, чрезвычайно засекреченного разведывательного подразделения, созданного в России и известного на Западе как «КГБ 2.0». Об этом пишет газета The Sun. По данным западных разведслужб, Россия создала новое тайное шпионское ведомство, которому поручены диверсии, кибератаки и ликвидации по всей Европе. Считается, что так называемый Департамент специальных задач (SSD) стоит за целым рядом секретных миссий, словно взятых со страниц шпионских триллеров времен Холодной войны. Речь идет о провалившихся попытках убийств, самолетах с взрывчаткой и кибератаках, направленных на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в западных государствах. По данным разведки, SSD был создан в 2023 году — на фоне продолжающейся агрессии против Украины, когда Москва активизировала гибридную «конфронтацию с Западом». Доктор Лэнс Хантер, профессор международных отношений и специалист по разведке из Университета Огасты, пояснил, что это не просто еще одно подразделение российской разведки.

По его словам, это «КГБ 2.0», сшитый из разных ведомств и превращенный в силу, способную нанести удар где угодно и когда угодно. В интервью The Sun он заявил: «SSD можно рассматривать как аналог КГБ времен Советского Союза. Но в отличие от КГБ, SSD использует современные методы — прежде всего кибероперации — и встроено в более крупную структуру российской военной разведки. Это подразделение стремится объединить разрозненные элементы разведывательной системы России, часто действуя в тесной координации с другими спецслужбами». Доктор Хантер добавил, что штаб-квартира SSD располагается в печально известном здании ГРУ в Москве, которое называют «Аквариум», а само подразделение, как полагают, укомплектовано ветеранами самых дерзких российских спецопераций. По информации Wall Street Journal, это подразделение фигурирует в нескольких крупных заговорах, включая неудавшееся покушение на гендиректора немецкого оружейного концерна и попытку установить зажигательные устройства на грузовые самолеты DHL. Кремль, как всегда, отрицает свою причастность к действиям SSD. Джеймс Аппатурай, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам гибридной и кибербезопасности, предостерег: «Россия рассматривает себя как находящуюся в конфликте с так называемым «коллективным Западом» — и действует соответственно, вплоть до ядерных угроз».

Считается, что SSD поглотила несколько конкурирующих между собой структур внутри разветвленной сети российских спецслужб. Речь идет о части функций и полномочий ФСБ и подразделения ГРУ 29155 — того самого, которое по сей день обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля в 2018 году на территории Великобритании. Но на этот раз сценарий изменился. Доктор Хантер объяснил, что SSD сочетает в себе старую шпионскую практику с современными методами, такими как кибервойна и саботаж. Их агенты обучены передвигаться бесшумно, наносить мощные удары и исчезать без следа. А когда что-то взрывается, и никто не знает, кто это сделал, скорее всего, это они. «SSD состоит из хорошо подготовленных операторов и тайных агентов, которые отбираются на основе их способности тайно маневрировать в других странах», — сказал доктор Хантер. «Подразделение часто выбирает в качестве целей страны, которые поддерживают Украину или выступают против России, включая военные объекты, политических диссидентов и инфраструктуру. Он также часто использует методы, которые трудно отследить, применяя многочисленные формы наступательных киберопераций для ослабления своих целей», — отмечал Хантер.