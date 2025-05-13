Украина изменит документ ради Путина

Украина готова внести изменения в документы, запрещающие диалог с Владимиром Путиным, если российский президент приедет на переговоры в Стамбул.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.

По словам Подоляка, если Путин прибудет на переговоры, украинская сторона готова внести юридические изменения в существующие документы, которые запрещают диалог с президентом России.

«Если Путин приедет в Стамбул, в украинские документы будут внесены юридические коррективы», — подчеркнул Подоляк.

В случае отсутствия Путина возможна техническая встреча на более низком уровне, однако ее смысл остается под вопросом. Подоляк пояснил, что без присутствия российского лидера никаких существенных вопросов решено не будет.