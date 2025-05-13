USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Украина изменит документ ради Путина

обновлено 12:18
12:18 3854

Украина готова внести изменения в документы, запрещающие диалог с Владимиром Путиным, если российский президент приедет на переговоры в Стамбул.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.

По словам Подоляка, если Путин прибудет на переговоры, украинская сторона готова внести юридические изменения в существующие документы, которые запрещают диалог с президентом России.

«Если Путин приедет в Стамбул, в украинские документы будут внесены юридические коррективы», — подчеркнул Подоляк.

В случае отсутствия Путина возможна техническая встреча на более низком уровне, однако ее смысл остается под вопросом. Подоляк пояснил, что без присутствия российского лидера никаких существенных вопросов решено не будет.

*** 10:54 

Президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле не будет встречаться с кем-либо, кроме Владимира Путина, заявил советник Офиса украинского лидера Михаил Подоляк. 

*** 10:31 

Европейские чиновники, предположительно, могут прибыть в Стамбул на фоне ожидающихся переговоров России и Украины, якобы чтобы убедиться в готовности украинской стороны к переговорам, пишет британская газета Guardian.

«Существует вероятность, что некоторые европейские чиновники также будут присутствовать в Стамбуле, чтобы убедиться, что команда украинских переговорщиков готова к потенциально важным переговорам, подготовка к которым была сравнительно небольшой», - утверждает издание.

Вчера сообщалось, что лидеры Европы готовы дождаться возможной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в Турции, прежде чем просить США ввести новые санкции против Москвы. В то же время сообщалось, что заявление Трампа о том, что Украина должна немедленно согласиться на предложенное Путиным возобновление прямых переговоров, может помешать планам Европы убедить Соединенные Штаты ввести санкции против России в случае отказа от 30-дневного перемирия.

Новые электросети в трех регионах Азербайджана
Новые электросети в трех регионах Азербайджана видео
12:54 19
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером?
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером? фото
10:47 1771
Запад учится говорить с Путиным на его языке
Запад учится говорить с Путиным на его языке горячая тема; все еще актуально
00:24 6267
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 1183
Израиль угодил в немилость к Трампу
Израиль угодил в немилость к Трампу
11:29 1234
Трамп проигнорировал Кобахидзе
Трамп проигнорировал Кобахидзе
11:11 2242
Трамп у шейхов
Трамп у шейхов
11:03 1607
Украина изменит документ ради Путина
Украина изменит документ ради Путина обновлено 12:18
12:18 3855
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа нищета философии
10:06 2773
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом?
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом? новый поворот; все еще актуально
12 мая 2025, 22:30 4774
Пакистан предупреждает
Пакистан предупреждает
10:41 1801

ЭТО ВАЖНО

Новые электросети в трех регионах Азербайджана
Новые электросети в трех регионах Азербайджана видео
12:54 19
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером?
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером? фото
10:47 1771
Запад учится говорить с Путиным на его языке
Запад учится говорить с Путиным на его языке горячая тема; все еще актуально
00:24 6267
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 1183
Израиль угодил в немилость к Трампу
Израиль угодил в немилость к Трампу
11:29 1234
Трамп проигнорировал Кобахидзе
Трамп проигнорировал Кобахидзе
11:11 2242
Трамп у шейхов
Трамп у шейхов
11:03 1607
Украина изменит документ ради Путина
Украина изменит документ ради Путина обновлено 12:18
12:18 3855
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа нищета философии
10:06 2773
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом?
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом? новый поворот; все еще актуально
12 мая 2025, 22:30 4774
Пакистан предупреждает
Пакистан предупреждает
10:41 1801
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться