Украина изменит документ ради Путина

Украина готова внести изменения в документы, запрещающие диалог с Владимиром Путиным, если российский президент приедет на переговоры в Стамбул.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.
По словам Подоляка, если Путин прибудет на переговоры, украинская сторона готова внести юридические изменения в существующие документы, которые запрещают диалог с президентом России.
«Если Путин приедет в Стамбул, в украинские документы будут внесены юридические коррективы», — подчеркнул Подоляк.
В случае отсутствия Путина возможна техническая встреча на более низком уровне, однако ее смысл остается под вопросом. Подоляк пояснил, что без присутствия российского лидера никаких существенных вопросов решено не будет.
*** 10:54
Президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле не будет встречаться с кем-либо, кроме Владимира Путина, заявил советник Офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
*** 10:31
Европейские чиновники, предположительно, могут прибыть в Стамбул на фоне ожидающихся переговоров России и Украины, якобы чтобы убедиться в готовности украинской стороны к переговорам, пишет британская газета Guardian.
«Существует вероятность, что некоторые европейские чиновники также будут присутствовать в Стамбуле, чтобы убедиться, что команда украинских переговорщиков готова к потенциально важным переговорам, подготовка к которым была сравнительно небольшой», - утверждает издание.
Вчера сообщалось, что лидеры Европы готовы дождаться возможной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в Турции, прежде чем просить США ввести новые санкции против Москвы. В то же время сообщалось, что заявление Трампа о том, что Украина должна немедленно согласиться на предложенное Путиным возобновление прямых переговоров, может помешать планам Европы убедить Соединенные Штаты ввести санкции против России в случае отказа от 30-дневного перемирия.