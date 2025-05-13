Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером?

Алиев поздравил Турцию с самороспуском террористической группировки PKK, назвав это историческим событием, важным для мира и стабильности в регионе. Он отметил ключевую роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также вклад турецких вооруженных сил и единство общества в этом процессе.

Министр подчеркнул намерение Турции расширять сотрудничество с ВС Азербайджана. Стороны обсудили успешное взаимодействие между армиями двух стран, включая совместные военные учения, и выразили уверенность в дальнейшем укреплении союзнических отношений, в том числе благодаря тесным контактам лидеров двух стран.

Алиев и Гюлер также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.