Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером?

13 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, сообщает официальный сайт главы государства.
Алиев поздравил Турцию с самороспуском террористической группировки PKK, назвав это историческим событием, важным для мира и стабильности в регионе. Он отметил ключевую роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также вклад турецких вооруженных сил и единство общества в этом процессе.
Министр подчеркнул намерение Турции расширять сотрудничество с ВС Азербайджана. Стороны обсудили успешное взаимодействие между армиями двух стран, включая совместные военные учения, и выразили уверенность в дальнейшем укреплении союзнических отношений, в том числе благодаря тесным контактам лидеров двух стран.
Алиев и Гюлер также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.