Китай снова готов принимать самолеты американского производителя

Китайские чиновники на этой неделе сообщили местным авиаперевозчикам и властям о возможности возобновления поставок. По словам одного из источников, авиакомпании получили право самостоятельно определять сроки и условия получения воздушных судов.

Китай отменил запрет на прием поставок самолетов Boeing. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Запрет на поставки Boeing в Китай действовал около месяца. В этот период некоторые китайские заказчики отказались от своих заказов, и продукция была возвращена в США.

Компания Boeing ранее заявляла, что готова найти других покупателей на самолеты, предназначавшиеся для Китая. Среди заинтересованных в покупке новых лайнеров 737 Max были авиакомпании из Малайзии и Саудовской Аравии.

Согласно планам, в 2025 году в Китай будет поставлено около 50 самолетов Boeing.