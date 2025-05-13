USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Китай снова готов принимать самолеты американского производителя

10:47 856

Китай отменил запрет на прием поставок самолетов Boeing. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Китайские чиновники на этой неделе сообщили местным авиаперевозчикам и властям о возможности возобновления поставок. По словам одного из источников, авиакомпании получили право самостоятельно определять сроки и условия получения воздушных судов.

Запрет на поставки Boeing в Китай действовал около месяца. В этот период некоторые китайские заказчики отказались от своих заказов, и продукция была возвращена в США.

Компания Boeing ранее заявляла, что готова найти других покупателей на самолеты, предназначавшиеся для Китая. Среди заинтересованных в покупке новых лайнеров 737 Max были авиакомпании из Малайзии и Саудовской Аравии.

Согласно планам, в 2025 году в Китай будет поставлено около 50 самолетов Boeing.

Новые электросети в трех регионах Азербайджана
Новые электросети в трех регионах Азербайджана видео
12:54 20
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером?
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером? фото
10:47 1772
Запад учится говорить с Путиным на его языке
Запад учится говорить с Путиным на его языке горячая тема; все еще актуально
00:24 6267
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 1187
Израиль угодил в немилость к Трампу
Израиль угодил в немилость к Трампу
11:29 1234
Трамп проигнорировал Кобахидзе
Трамп проигнорировал Кобахидзе
11:11 2243
Трамп у шейхов
Трамп у шейхов
11:03 1610
Украина изменит документ ради Путина
Украина изменит документ ради Путина обновлено 12:18
12:18 3860
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа нищета философии
10:06 2774
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом?
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом? новый поворот; все еще актуально
12 мая 2025, 22:30 4774
Пакистан предупреждает
Пакистан предупреждает
10:41 1803

ЭТО ВАЖНО

Новые электросети в трех регионах Азербайджана
Новые электросети в трех регионах Азербайджана видео
12:54 20
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером?
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером? фото
10:47 1772
Запад учится говорить с Путиным на его языке
Запад учится говорить с Путиным на его языке горячая тема; все еще актуально
00:24 6267
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 1187
Израиль угодил в немилость к Трампу
Израиль угодил в немилость к Трампу
11:29 1234
Трамп проигнорировал Кобахидзе
Трамп проигнорировал Кобахидзе
11:11 2243
Трамп у шейхов
Трамп у шейхов
11:03 1610
Украина изменит документ ради Путина
Украина изменит документ ради Путина обновлено 12:18
12:18 3860
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа нищета философии
10:06 2774
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом?
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом? новый поворот; все еще актуально
12 мая 2025, 22:30 4774
Пакистан предупреждает
Пакистан предупреждает
10:41 1803
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться