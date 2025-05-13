Трамп у шейхов

Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность главы государства в январе.

Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya. По его информации, самолет Трампа приземлился в международном аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде.

Сообщается, что глава Белого дома во время своего визита в Эр-Рияд будет полностью избегать темы нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Переговоры будут сосредоточены на экономических сделках, а не на дипломатии или государственном управлении.