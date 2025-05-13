Трамп проигнорировал Кобахидзе

«Несколько недель назад я обратился к вам с письмом о грузино-американских отношениях. Указанному письму предшествовали мои публичные заявления, где я открыто выражал готовность Грузии возобновить стратегическое партнерство Грузии и США с чистого листа и с конкретным путеводителем. Однако ответа на наше письмо и публичные заявления мы до сих пор не получили. Более того, все еще не состоялась коммуникация на высшем уровне между властями Грузии и США», — говорится в открытом письме, которое Кобахидзе опубликовал в Facebook.

«Это молчание удивительно для грузинского народа и властей Грузии по нескольким причинам», — отметил премьер.

Как сказал Кобахидзе, Грузия поддерживала США в горячих точках — Ираке и Афганистане, отправив туда самый большой контингент в расчете на душу населения. Этим, по словам премьера, Грузия сэкономила США $2,5 млрд, что «многократно превышает реальную помощь Грузии, оказанную из бюджета США».

Кобахидзе также пишет, что Грузия является лидером в регионе в области демократии и прав человека, при этом новое руководство США ведет «активный диалог даже с открыто недемократичными и авторитарными государствами».

Помимо этого, среди причин, вызывающих недоумение молчанием Вашингтона, Кобахидзе назвал общую риторику двух стран в отношении так называемого глубинного государства (deep state) и деятельности таких организаций, как Агентство США по международному развитию (USAID) и Национальный фонд поддержки демократии (NED), а также идентичные оценки конфликта в Украине и пропаганды ЛГБТ.

Отношения Грузии и США существенно испортились в 2024 году после принятия в стране закона об иностранных агентах. После заявления Кобахидзе 28 ноября о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в ЕС Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой. Власти Грузии еще до избрания Трампа президентом неоднократно заявляли, что возлагают надежды на смену власти в США и перезагрузку отношений с Вашингтоном.