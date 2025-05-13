USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Трамп проигнорировал Кобахидзе

11:11 2249

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу выразил недоумение молчанием Вашингтона в отношении перспектив перезагрузки отношений между двумя странами.

«Несколько недель назад я обратился к вам с письмом о грузино-американских отношениях. Указанному письму предшествовали мои публичные заявления, где я открыто выражал готовность Грузии возобновить стратегическое партнерство Грузии и США с чистого листа и с конкретным путеводителем. Однако ответа на наше письмо и публичные заявления мы до сих пор не получили. Более того, все еще не состоялась коммуникация на высшем уровне между властями Грузии и США», — говорится в открытом письме, которое Кобахидзе опубликовал в Facebook.

«Это молчание удивительно для грузинского народа и властей Грузии по нескольким причинам», — отметил премьер.

Как сказал Кобахидзе, Грузия поддерживала США в горячих точках — Ираке и Афганистане, отправив туда самый большой контингент в расчете на душу населения. Этим, по словам премьера, Грузия сэкономила США $2,5 млрд, что «многократно превышает реальную помощь Грузии, оказанную из бюджета США».

Кобахидзе также пишет, что Грузия является лидером в регионе в области демократии и прав человека, при этом новое руководство США ведет «активный диалог даже с открыто недемократичными и авторитарными государствами».

Помимо этого, среди причин, вызывающих недоумение молчанием Вашингтона, Кобахидзе назвал общую риторику двух стран в отношении так называемого глубинного государства (deep state) и деятельности таких организаций, как Агентство США по международному развитию (USAID) и Национальный фонд поддержки демократии (NED), а также идентичные оценки конфликта в Украине и пропаганды ЛГБТ.

Отношения Грузии и США существенно испортились в 2024 году после принятия в стране закона об иностранных агентах. После заявления Кобахидзе 28 ноября о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в ЕС Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой. Власти Грузии еще до избрания Трампа президентом неоднократно заявляли, что возлагают надежды на смену власти в США и перезагрузку отношений с Вашингтоном.

Новые электросети в трех регионах Азербайджана
Новые электросети в трех регионах Азербайджана видео
12:54 23
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером?
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером? фото
10:47 1774
Запад учится говорить с Путиным на его языке
Запад учится говорить с Путиным на его языке горячая тема; все еще актуально
00:24 6269
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 1190
Израиль угодил в немилость к Трампу
Израиль угодил в немилость к Трампу
11:29 1237
Трамп проигнорировал Кобахидзе
Трамп проигнорировал Кобахидзе
11:11 2250
Трамп у шейхов
Трамп у шейхов
11:03 1611
Украина изменит документ ради Путина
Украина изменит документ ради Путина обновлено 12:18
12:18 3865
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа нищета философии
10:06 2774
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом?
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом? новый поворот; все еще актуально
12 мая 2025, 22:30 4774
Пакистан предупреждает
Пакистан предупреждает
10:41 1803

ЭТО ВАЖНО

Новые электросети в трех регионах Азербайджана
Новые электросети в трех регионах Азербайджана видео
12:54 23
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером?
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером? фото
10:47 1774
Запад учится говорить с Путиным на его языке
Запад учится говорить с Путиным на его языке горячая тема; все еще актуально
00:24 6269
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 1190
Израиль угодил в немилость к Трампу
Израиль угодил в немилость к Трампу
11:29 1237
Трамп проигнорировал Кобахидзе
Трамп проигнорировал Кобахидзе
11:11 2250
Трамп у шейхов
Трамп у шейхов
11:03 1611
Украина изменит документ ради Путина
Украина изменит документ ради Путина обновлено 12:18
12:18 3865
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа нищета философии
10:06 2774
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом?
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом? новый поворот; все еще актуально
12 мая 2025, 22:30 4774
Пакистан предупреждает
Пакистан предупреждает
10:41 1803
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться