Экс-президент Филиппин выигрывает выборы в Гааге

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте с большим отрывом выигрывает промежуточные выборы мэра своего родного города Давао, пишут CNN, The New York Times и BBC News, ссылаясь на подсчеты около 80% голосов.

Родриго Дутерте с марта 2025 года находится в Гааге — он арестован по ордеру Международного уголовного суда (МУС), который обвиняет его в преступлениях против человечности.

Дочь политика Сара Дутерте сказала, что как только семья получит документы о победе на выборах, она обсудит с юристом Международного уголовного суда, как Родриго Дутерте сможет принять присягу в качестве мэра.

Сейчас пост мэра Давао занимает сын Родриго Дутерте Себастьян. Он побеждает в выборах на пост вице-мэра. Другой сын Дутерте, Паоло, на промежуточных выборах переизбрался в конгресс.

Избирательное законодательство Филиппин разрешает кандидату баллотироваться на государственные должности, пока ему не вынесен «окончательный обвинительный приговор» местным судом.

80-летний Родриго Дутерте вырос в Давао и неоднократно занимал должность мэра. В 1986 году он стал заместителем мэра, а уже в 1988-м победил на выборах и был мэром три срока — до 1998 года. В 2001 году Дутерте вновь стал мэром Давао, а затем в 2004 и 2007 годах переизбрался. В 2013 году он был избран мэром в последний раз, а всего занимал эту должность 22 года. В 2016-м Дутерте был избран президентом Филиппин и оставался на этом посту до 2022 года.

В марте 2025 года полиция Филиппин задержала Дутерте в аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда. МУС расследует в отношении Дутерте дело о преступлениях против человечности, совершенных во время начатой им «войны с наркопреступностью». Расследование касается периода с ноября 2011 года по март 2019-го. По данным правозащитников, в ходе операций по борьбе с наркотиками во время президентства Дутерте в 2016–2022 годах были убиты более 12 тысяч человек.