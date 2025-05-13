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Хотели сжечь дом премьера Британии

11:20 691

В Великобритании задержан подозреваемый в попытке поджечь дом премьер-министра Кира Стармера. Сотрудники Скотленд-Ярда задержали 21-летнего мужчину по подозрению в поджоге собственности с угрозой жизни людей.

Согласно сообщению полицейского управления Лондона, задержание произошло в ночь на 13 мая. Задержанный также подозревается в причастности к двум другим попыткам поджога в том же районе столицы — в одном случае речь идет об автомобиле, в другом — о жилом доме.

Как сообщают британские СМИ, личный дом Кира Стармера на севере Лондона стоимостью около £2 млн (примерно $2,6 млн) был целью предполагаемого поджога. Дом сдается в аренду, поскольку после вступления в должность в июле 2024 года Стармер вместе с семьей проживает в официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, когда неизвестный попытался поджечь входную дверь дома. По словам очевидцев, перед возгоранием был слышен громкий взрыв, который разбудил жителей соседних домов. Пострадавших нет.

Расследование инцидента ведет контртеррористическое управление Скотленд-Ярда.

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