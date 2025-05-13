USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Израиль угодил в немилость к Трампу

11:29 1238

Президент США Дональд Трамп исключил Израиль из числа участников переговоров по нормализации отношений с Ираном и Саудовской Аравией.

Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Согласно изданию, США продолжают действовать самостоятельно, оставляя Израиль в стороне от заключаемых соглашений. Ожидается, что следующим шагом Вашингтона может стать заключение гражданской ядерной сделки с Саудовской Аравией, которая обойдет изначальный план по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в обмен на оборонный пакт между Эр-Риядом и США.

Причиной такого решения стали планы Израиля по возобновлению военной операции в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп был недоволен консультациями своего бывшего советника по нацбезопасности Майка Уолтца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые касались политики в отношении Ирана.

Новые электросети в трех регионах Азербайджана
Новые электросети в трех регионах Азербайджана видео
12:54 28
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером?
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером? фото
10:47 1775
Запад учится говорить с Путиным на его языке
Запад учится говорить с Путиным на его языке горячая тема; все еще актуально
00:24 6269
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 1196
Израиль угодил в немилость к Трампу
Израиль угодил в немилость к Трампу
11:29 1239
Трамп проигнорировал Кобахидзе
Трамп проигнорировал Кобахидзе
11:11 2254
Трамп у шейхов
Трамп у шейхов
11:03 1612
Украина изменит документ ради Путина
Украина изменит документ ради Путина обновлено 12:18
12:18 3873
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа нищета философии
10:06 2776
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом?
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом? новый поворот; все еще актуально
12 мая 2025, 22:30 4774
Пакистан предупреждает
Пакистан предупреждает
10:41 1804

ЭТО ВАЖНО

Новые электросети в трех регионах Азербайджана
Новые электросети в трех регионах Азербайджана видео
12:54 28
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером?
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером? фото
10:47 1775
Запад учится говорить с Путиным на его языке
Запад учится говорить с Путиным на его языке горячая тема; все еще актуально
00:24 6269
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 1196
Израиль угодил в немилость к Трампу
Израиль угодил в немилость к Трампу
11:29 1239
Трамп проигнорировал Кобахидзе
Трамп проигнорировал Кобахидзе
11:11 2254
Трамп у шейхов
Трамп у шейхов
11:03 1612
Украина изменит документ ради Путина
Украина изменит документ ради Путина обновлено 12:18
12:18 3873
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа нищета философии
10:06 2776
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом?
Курды сложили оружие. А что же будет с Оджаланом? новый поворот; все еще актуально
12 мая 2025, 22:30 4774
Пакистан предупреждает
Пакистан предупреждает
10:41 1804
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться