Израиль угодил в немилость к Трампу

Президент США Дональд Трамп исключил Израиль из числа участников переговоров по нормализации отношений с Ираном и Саудовской Аравией.

Согласно изданию, США продолжают действовать самостоятельно, оставляя Израиль в стороне от заключаемых соглашений. Ожидается, что следующим шагом Вашингтона может стать заключение гражданской ядерной сделки с Саудовской Аравией, которая обойдет изначальный план по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в обмен на оборонный пакт между Эр-Риядом и США.

Причиной такого решения стали планы Израиля по возобновлению военной операции в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп был недоволен консультациями своего бывшего советника по нацбезопасности Майка Уолтца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые касались политики в отношении Ирана.