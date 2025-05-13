Бакинский суд вынес приговор сотрудницам Duty Free

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Кямали Мамедовой и бывших сотрудниц магазина беспошлинной торговли Duty Free Сабины Алиевой и Сабины Насибовой, обвиняемых в попытке контрабанды ювелирных изделий стоимостью свыше 100 тысяч манатов.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Расима Садыхова государственный обвинитель Рауф Малышов выступил с речью, потребовав приговорить каждую из обвиняемых к семи годам лишения свободы, заменить меру пресечения в виде надзора полиции на арест и заключить их под стражу непосредственно в зале суда.

После этого суд удалился на совещание. По итогам совещания был оглашен приговор: каждой из обвиняемых назначено условное наказание сроком на пять лет с испытательным сроком в два года.

Согласно обвинению, подсудимые пытались контрабандным путем ввезти в Азербайджан ювелирные изделия весом около одного килограмма и стоимостью более 100 тысяч манатов.

Отметим, что на этапе предварительного следствия в отношении всех трех женщин была избрана мера пресечения в виде надзора полиции. В качестве потерпевшей стороны по делу выступил Государственный таможенный комитет.