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Дипломат оказался шпионом

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В Стокгольме по подозрению в шпионаже задержан человек, который, по данным источников, является шведским дипломатом.

Об этом сообщает SVT со ссылкой на собственные источники.

По информации, задержанный ранее работал в нескольких посольствах Швеции. Несколько дней назад спецслужбы провели рейд в его квартиру в центральной части Стокгольма. Подозрения в шпионаже касаются событий, которые якобы произошли в начале мая 2025 года.

Полиция безопасности Швеции (Säpo) подтвердила факт операции, связанной с подозрениями в шпионаже. В ходе рейда был задержан один человек, расследование продолжается.

«Это информация, которую мы можем предоставить сейчас. Этап досудебного расследования требует конфиденциальности», — заявила пресс-секретарь Säpo Карин Лутц.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер отметил, что подозрения в шпионаже являются серьезным преступлением. «Принято несколько мер, включая арест лица, которого обоснованно подозревают в шпионаже. Расследование должно продолжаться, и я не могу предсказать его результаты», — заявил министр.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Швеция неоднократно возбуждала дела по подозрению в шпионаже, в том числе в пользу России.

На фоне этого в стране обсуждаются изменения в конституцию, которые позволят лишать паспортов лиц, представляющих угрозу государственной безопасности.

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