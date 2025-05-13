Дипломат оказался шпионом

В Стокгольме по подозрению в шпионаже задержан человек, который, по данным источников, является шведским дипломатом.

Об этом сообщает SVT со ссылкой на собственные источники.

По информации, задержанный ранее работал в нескольких посольствах Швеции. Несколько дней назад спецслужбы провели рейд в его квартиру в центральной части Стокгольма. Подозрения в шпионаже касаются событий, которые якобы произошли в начале мая 2025 года.