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В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой

Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
Ульвия Худиева, собкор
11:58 1204

Двухэтажное здание 1895–1897 годов постройки, расположенное на пересечении улиц Аладдина Гулиева и 8-й Заводской улицы в Хатаинском районе Баку, было снесено 9 мая 2025 года. Об этом сообщила архитектор Стася Орлова-Строганова.

Здание, спроектированное известным польским архитектором Казимиром Скуревичем, представляло собой образец классического стиля с элементами национальной архитектуры. Среди знаковых проектов Скуревича — здание Государственного банка (1897–1899, ныне улицы Вургуна и Азербайджанский проспект), детский дом в Шемахе, контора Ротшильда (ул. Мухтарова, 13), здание современной Прокуратуры Азербайджана, пассаж Тагиева (1896, ныне универмаг), а также почтовые отделения, больницы, гимназии и здания акционерного общества «Братья Нобель».

По словам Орловой-Строгановой, здание могло стать культурным центром района с выставочными залами, детскими игровыми зонами и кафе, если бы его сохранили и отреставрировали. Однако оно было исключено из списка охраняемых исторических памятников, что, по ее мнению, облегчило снос. «Мы пытались спасти здание: писали письма, обращались к властям, поднимали вопрос в соцсетях, но поддержки почти не получили. Безразличие победило», — отметила архитектор.

Ранее эксперты предлагали включить старинные здания Баку в государственный реестр охраняемых объектов, однако некоторые объекты, напротив, выводятся из него, чтобы упростить их снос. Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры сообщила haqqin.az, что здание не числилось в списке охраняемых памятников.

В социальных сетях распространяется информация о возможном сносе других зданий, включая административные офисы и объекты на 8-й Заводской улице, для создания парка в рамках Генерального плана развития Баку до 2040 года, предусматривающего внутригородские зеленые коридоры. Исполнительная власть Хатаинского района отказалась комментировать ситуацию.

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