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Иран грозит Трампу кулаком

12:03 629

Иран заявил о готовности дать ответ на любую атаку на фоне визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери подчеркнул, что иранские вооруженные силы полностью готовы к любому развитию событий.

Багери совместно с командующим иранской армией генерал-лейтенантом Абдулрахимом Мусави и командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенантом Хосейном Салами посетили боевые части армии и КСИР, дислоцированные в Персидском заливе. Во время этого визита иранское военное руководство провело мероприятия по проверке боеготовности и подготовки к возможным операциям.

«Если наши враги совершат ошибку или будут планировать враждебные действия против Ирана, наши вооруженные силы готовы дать решительный отпор. Мы рекомендуем врагам помнить: начав конфликт с Ираном, они столкнутся с его решимостью, а характер, время и место боевых действий будут определяться исключительно исламской республикой», — подчеркнул Багери.

Глава Генштаба добавил, что иранские вооруженные силы находятся в высокой степени готовности с точки зрения разведки, оперативного планирования и выполнения приказов.

Заявление прозвучало на фоне визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, который с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. В американскую делегацию входят госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент.

Во время поездки Трамп и его команда планируют обсудить вопросы расширения инвестиционного сотрудничества с аравийскими монархиями, а также темы обороны и безопасности, включая урегулирование конфликтов в секторе Газа, Йемене и Украине.

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