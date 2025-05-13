Иран грозит Трампу кулаком

Багери совместно с командующим иранской армией генерал-лейтенантом Абдулрахимом Мусави и командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенантом Хосейном Салами посетили боевые части армии и КСИР, дислоцированные в Персидском заливе. Во время этого визита иранское военное руководство провело мероприятия по проверке боеготовности и подготовки к возможным операциям.

Иран заявил о готовности дать ответ на любую атаку на фоне визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток.

«Если наши враги совершат ошибку или будут планировать враждебные действия против Ирана, наши вооруженные силы готовы дать решительный отпор. Мы рекомендуем врагам помнить: начав конфликт с Ираном, они столкнутся с его решимостью, а характер, время и место боевых действий будут определяться исключительно исламской республикой», — подчеркнул Багери.

Глава Генштаба добавил, что иранские вооруженные силы находятся в высокой степени готовности с точки зрения разведки, оперативного планирования и выполнения приказов.

Заявление прозвучало на фоне визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, который с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. В американскую делегацию входят госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент.

Во время поездки Трамп и его команда планируют обсудить вопросы расширения инвестиционного сотрудничества с аравийскими монархиями, а также темы обороны и безопасности, включая урегулирование конфликтов в секторе Газа, Йемене и Украине.