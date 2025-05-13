Иран грозит Трампу кулаком

Иран заявил о готовности дать ответ на любую атаку на фоне визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери подчеркнул, что иранские вооруженные силы полностью готовы к любому развитию событий.
Багери совместно с командующим иранской армией генерал-лейтенантом Абдулрахимом Мусави и командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенантом Хосейном Салами посетили боевые части армии и КСИР, дислоцированные в Персидском заливе. Во время этого визита иранское военное руководство провело мероприятия по проверке боеготовности и подготовки к возможным операциям.
«Если наши враги совершат ошибку или будут планировать враждебные действия против Ирана, наши вооруженные силы готовы дать решительный отпор. Мы рекомендуем врагам помнить: начав конфликт с Ираном, они столкнутся с его решимостью, а характер, время и место боевых действий будут определяться исключительно исламской республикой», — подчеркнул Багери.
Глава Генштаба добавил, что иранские вооруженные силы находятся в высокой степени готовности с точки зрения разведки, оперативного планирования и выполнения приказов.
Заявление прозвучало на фоне визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, который с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. В американскую делегацию входят госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент.
Во время поездки Трамп и его команда планируют обсудить вопросы расширения инвестиционного сотрудничества с аравийскими монархиями, а также темы обороны и безопасности, включая урегулирование конфликтов в секторе Газа, Йемене и Украине.