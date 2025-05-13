Психотерапевт о ментальной карте и выборе профессии

В ментальной карте понятия «любовь и способность» регулируют отношение к профессии. Об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93 FM, сказал клинический психолог Клинической психиатрической больницы № 2 Министерства здравоохранения, психотерапевт Ровшан Наджафов.

По его словам, человек ради любимого дела часто готов приносить жертвы. «В работе, которой он себя посвящает, он всегда склонен учиться. Добиться успеха — значит идти на жертвы в любимом деле. Колебания в выборе профессии — это недостаток уверенности в себе. Потому что человек думает, что не сможет этого сделать. Он испытывает эмоциональное напряжение, потому что не может усомниться в реальности своих автоматических мыслей. В это время человек не может дать адекватных реакций», - отметил Ровшан Наджафов.

Психотерапевт подчеркнул, что люди, которые правильно следуют своей ментальной карте, также следуют своим неправильным решениям.

«Они также способны учиться на своих ошибках. Это не становится для них катастрофой, потому что не придают им значения. Совершать ошибки также правильно. Это правильно, потому что человек, совершивший ошибку, способен сравнивать и имеет возможность знать, что правильно. Человек, знакомый с ментальной картой, успешен в выборе профессии и в своей профессиональной деятельности. Он способен адаптировать свой опыт и личные качества. В то же время, раскрыв свой потенциал, он принимает правильные решения о своем будущем. Помимо этого, получая психологическую поддержку, он учится объективному подходу и формирует у себя критическое мышление. Кроме того, принимает трудности своей профессиональной деятельности и предпринимает шаги для развития своих гибких навыков. Он также контролирует свои мысли, которые видит как препятствия в своей жизни, и заменяет их новыми и позитивными мыслями», - добавил он.

Р.Наджафов заметил, что профессиональная деятельность определяет отношение человека к самому себе.

«Люди, которые любят свою профессию, стараются наслаждаться каждым моментом своей жизни. Их ожидания не толкают их на неправильный выбор. Жизнь не всегда может быть легкой, но то, что правильно, никогда нас не утомит», - сказал он.

Психотерапевт также заявил, что составление жизненного плана может быть одинаковым для всех. Однако, по его словам, люди предпринимают шаги в соответствии со своим личным опытом.

Р.Наджафов считает, что психологические проблемы возникают, когда «индивидуальность», которую мы хотим создать, сталкивается с концепцией «индивидуальности», представленной обществом.

«Тогда человек не может определить источник своих психологических проблем. Ежедневный план призван создать позитивную привычку. Если ежедневного плана нет, человек не формирует видение будущего. Именно ежедневный план является ключевым инструментом для достижения будущих целей и построения желаемого будущего. Если между ежедневным планом и жизненным планом есть разрыв, то связь человека с желаемым будущим нарушается. Другими словами, будущее — это также концепция надежды. Отрицательная сторона надежды может проявляться в ежедневном плане, однако положительная ее сторона связана с жизнедеятельностью. Человек пытается приспособиться к своему ежедневному плану ради комфорта и к жизненнему плану ради личной свободы», - отметил психолог.

По его словам, человек хочет построить «мост» между комфортом и личной свободой: «Он хочет, чтобы ежедневный план служил жизненному плану. Занятие трудовой деятельностью в ежедневном плане заменяет счастье в жизненном плане. Поэтому человек принимает тяготы каждодневного труда. Хотя между ежедневным планом и жизненным планом есть различия, связи также появляются. Различия формируют связи».