Глава Минздрава США искупался в загрязненном ручье

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший вызвал критику после того, как опубликовал в социальной сети X фотографии своего купания в загрязненном ручье парка Рок-Крик в округе Колумбия. На одном из снимков видно, как министр ныряет в воду вместе с внуками Бобкэтом и Кассиусом.
Как сообщает издание People, вода в этом ручье загрязнена сточными водами, а Служба национальных парков официально запретила купание в нем из-за высокого уровня бактерий. Ведомство предупреждает, что инфекционные патогены в притоке реки Потомак могут представлять опасность для здоровья людей и домашних животных.
«Пожалуйста, защитите себя и своих собак, оставаясь на тропах и подальше от ручья», — говорится в предупреждении службы.
The Hill отмечает, что запрет на купание в большинстве рек округа Колумбия действует с начала 1970-х годов из-за загрязнений, вызванных устаревшей канализационной системой.
Тем не менее Кеннеди решил проигнорировать запрет и поделился фотографиями своего купания, что вызвало волну обсуждений и критики в социальных сетях.