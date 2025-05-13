Глава Минздрава США искупался в загрязненном ручье

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший вызвал критику после того, как опубликовал в социальной сети X фотографии своего купания в загрязненном ручье парка Рок-Крик в округе Колумбия. На одном из снимков видно, как министр ныряет в воду вместе с внуками Бобкэтом и Кассиусом.

Как сообщает издание People, вода в этом ручье загрязнена сточными водами, а Служба национальных парков официально запретила купание в нем из-за высокого уровня бактерий. Ведомство предупреждает, что инфекционные патогены в притоке реки Потомак могут представлять опасность для здоровья людей и домашних животных.