Экс-главе госагентства дали 7 лет

Завершился судебный процесс в отношении экс-директора Низаминского филиала Государственного агентства страхования Эльмара Гасымова, обвиняемого в хищении средств в крупном размере. Приговор оглашен в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Расима Садыхова.

Согласно приговору, арестованный в зале суда Эльмар Гасымов приговорен к 7 годам лишения свободы.

В ходе следствия и суда в отношении него была избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу.

Согласно обвинительному заключению, Эльмар Гасымов злоупотребил должностными полномочиями и нанес Государственному агентству страхования материальный ущерб на сумму более 200 тыс. манатов.

Потерпевшей стороной признана Государственная коммерческая страховая компания «Азерсыгорта».