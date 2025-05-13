IATA о стремительном росте авиационного рынка Азербайджана

В следующем десятилетии ожидается рост авиационного рынка Азербайджана на 40 процентов, сказала старший экономист Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Майя Марчиняк в ходе проходящего в Баку Авиационного энергетического форума IATA.

«Хочу еще раз подчеркнуть, насколько стремительно развивается авиационный рынок Азербайджана. Он не просто обогнал мировые показатели, но и за последнее десятилетие опередил темпы роста стран Восточной Европы. Если заглянуть в будущее, то в течение следующего десятилетия мы прогнозируем рост еще на 40 процентов. Речь идет о числе пассажиров, вылетающих из Азербайджана. Мы наблюдаем высокую динамику как со стороны въездного потока, так и со стороны вылетающих путешественников», - сказала Майя Марчиняк.

По ее словам, значительная часть этого роста трансформируется в доходы, которые получают авиакомпании: «Речь идет о выручке самих авиаперевозчиков — от грузоперевозок, пассажирских рейсов, туристических услуг».