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18 месяцев тюрьмы: Депардье услышал свой приговор

12:47 220

Суд в Париже признал актера Жерара Депардье виновным в сексуализированном насилии. Актера приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно, сообщает BFM TV.

Обвинения против 76-летнего Депардье выдвигали две женщины, утверждавшие, что актер подверг их насилию на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Депардье отвергал обвинения.

Прокуратура требовала назначить Депардье полтора года лишения свободы условно.

Уточняется, что актера также внесли в реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера.

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