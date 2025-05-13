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Европа ищет обходные пути

12:51 120

Европа готовит план обхода возможного вето Венгрии на продление санкций против России, сообщает Financial Times со ссылкой на пять источников. Еврокомиссия рассматривает альтернативные меры, которые не потребуют единогласного одобрения всех 27 стран ЕС, а лишь согласия большинства.

По словам собеседников FT, в числе вариантов, которые Еврокомиссия рассматривает на случай вето Венгрии, назывались контроль за движением капитала (эта мера должна предотвратить приток денежных средств в Россию) и пошлины.

По данным издания, ранее обсуждались двусторонние меры на национальном уровне. Например, Бельгия, где хранится значительная часть замороженных активов ЦБ России, могла бы запретить их репатриацию. «Основной план — это продление санкций, но мы прорабатываем юридические основы для альтернатив», — отметил один из чиновников.

ЕС готовит 17-й пакет санкций против России, который, как ожидается, будет утвержден 14 мая. По информации трех источников, на встрече послов ЕС 12 мая Венгрия не высказала серьезных возражений против новых ограничений.

Санкции ЕС против России, введенные после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, продлеваются каждые полгода и требуют согласия всех стран-членов. Венгрия неоднократно угрожала заблокировать продление, добиваясь от Брюсселя уступок, но в итоге всегда поддерживала санкции. Очередное продление намечено на конец июля.

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