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Армяне протестуют у посольства Грузии: ситуация накаляется

видео; обновлено 14:22
14:22 4679

Ситуация у грузинского посольства в Армении в эти минуты: протестующие не расходятся, ожидая ответа из диппредставительства.

Грузинская сторона обещала сделать официальное заявление по поводу препятствий для транзита армянской алкогольной продукции через Грузию, сообщила журналистам на акции представительница Прошянского коньячного завода.

*** 13:00

У посольства Грузии в Ереване проходит акция протеста с участием армянских производителей и экспортеров алкогольной продукции.

Участники акции выражают недовольство действиями грузинской стороны, которая, по их словам, препятствует проезду грузовиков с армянской продукцией в Россию, требуя проведения лабораторной проверки на территории Грузии.

Из-за этого фуры с товаром вынуждены простаивать по несколько недель на армяно-грузинской границе, что, как отмечают участники пикета, приводит к многомиллионным убыткам не только для производителей и экспортеров, но и для транспортных компаний. Протестующие требуют от грузинского посольства разъяснений и официальной позиции по возникшей ситуации.

Спустя некоторое время из посольства вышла сотрудница и попросила список компаний, представители которых сталкиваются с препятствиями при экспорте. Зафиксировав наименования нескольких компаний, она зашла обратно.

Несмотря на это, участники акции решили перекрыть дорогу к посольству в обоих направлениях.

В Минэкономики Армении отметили, что ведется интенсивная работа над решением этого вопроса.

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