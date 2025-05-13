Шахбаз Шариф: Пакистан преподал Индии урок

Премьер-министр Шахбаз Шариф заявил, что Пакистан знает, как отвечать на агрессию, и операция Bunyanum Marsoos является ярким тому подтверждением. Его слова цитирует Geo News.
«Теперь Индия осознала, что она должна уважать суверенитет и территориальную целостность региональных государств», - заявил премьер-министр Пакистана.
Он похвалил Вооруженные силы Пакистана за то, что они разрушили иллюзию Индии о превосходстве и преподали ей урок.
В свою очередь, президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил, что агрессия со стороны Индии еще больше сплотила и укрепила пакистанский народ.
По его словам, Пакистан всегда готов противостоять любой агрессии и даст сокрушительный ответ на любое посягательство на национальную безопасность и суверенитет.
Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших и помолился за скорейшее выздоровление раненых.
*** 13:40
Индийские силы безопасности проводят антитеррористическую операцию в Джамму и Кашмире на севере Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источник в силовых структурах.
По его данным, перестрелка произошла между индийскими силовиками и четырьмя террористами, которые были обнаружены после получения разведданных.
Инцидент произошел на фоне эскалации индийско-пакистанских отношений после теракта 22 апреля в Пахалгаме в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. В ночь на 7 мая ВС Индии начали операцию «Синдур», нанеся удары по девяти связанным с террористами целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира. Пакистан нанес ответные удары.
10 мая стороны согласовали режим прекращения огня. Индия предупредила, что любая террористическая атака теперь будет рассматриваться как акт войны и повлечет за собой жесткий ответ.
ВС Пакистана заявили, что в результате боевых действий на линии контроля погибли 40 мирных жителей и 11 военных. Еще 121 человек получил ранения.