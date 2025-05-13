Шахбаз Шариф: Пакистан преподал Индии урок

Премьер-министр Шахбаз Шариф заявил, что Пакистан знает, как отвечать на агрессию, и операция Bunyanum Marsoos является ярким тому подтверждением. Его слова цитирует Geo News.

«Теперь Индия осознала, что она должна уважать суверенитет и территориальную целостность региональных государств», - заявил премьер-министр Пакистана.

Он похвалил Вооруженные силы Пакистана за то, что они разрушили иллюзию Индии о превосходстве и преподали ей урок.

В свою очередь, президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил, что агрессия со стороны Индии еще больше сплотила и укрепила пакистанский народ.

По его словам, Пакистан всегда готов противостоять любой агрессии и даст сокрушительный ответ на любое посягательство на национальную безопасность и суверенитет.

Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших и помолился за скорейшее выздоровление раненых.