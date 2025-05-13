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Шахбаз Шариф: Пакистан преподал Индии урок

обновлено 14:48
14:48 1818

Премьер-министр Шахбаз Шариф заявил, что Пакистан знает, как отвечать на агрессию, и операция Bunyanum Marsoos является ярким тому подтверждением. Его слова цитирует Geo News.

«Теперь Индия осознала, что она должна уважать суверенитет и территориальную целостность региональных государств», - заявил премьер-министр Пакистана.

Он похвалил Вооруженные силы Пакистана за то, что они разрушили иллюзию Индии о превосходстве и преподали ей урок.

В свою очередь, президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил, что агрессия со стороны Индии еще больше сплотила и укрепила пакистанский народ.

По его словам, Пакистан всегда готов противостоять любой агрессии и даст сокрушительный ответ на любое посягательство на национальную безопасность и суверенитет.

Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших и помолился за скорейшее выздоровление раненых.

*** 13:40

Индийские силы безопасности проводят антитеррористическую операцию в Джамму и Кашмире на севере Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, перестрелка произошла между индийскими силовиками и четырьмя террористами, которые были обнаружены после получения разведданных.

Инцидент произошел на фоне эскалации индийско-пакистанских отношений после теракта 22 апреля в Пахалгаме в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. В ночь на 7 мая ВС Индии начали операцию «Синдур», нанеся удары по девяти связанным с террористами целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира. Пакистан нанес ответные удары.

10 мая стороны согласовали режим прекращения огня. Индия предупредила, что любая террористическая атака теперь будет рассматриваться как акт войны и повлечет за собой жесткий ответ.

ВС Пакистана заявили, что в результате боевых действий на линии контроля погибли 40 мирных жителей и 11 военных. Еще 121 человек получил ранения.

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