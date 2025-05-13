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Жителей Ени Гюнешли хотели лишить парка ради автомойки

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14:16 1161

Строительство автомойки на территории 5-го массива в поселке Ени Гюнешли Сураханского района Баку разозлило местных жителей. По их словам, объект возводился на участке, предназначенном для парка.

Особенно были обеспокоены жильцы дома №21. Они заявили, что незаконное строительство не только увеличит плотность застройки и уровень шума, но и лишит детей пространства для отдыха и прогулок. По утверждению очевидцев, лица, пытавшиеся вести строительство, представились ветеранами, однако не предъявили никаких подтверждающих документов.

Жители обратились в соответствующие государственные инстанции, включая правоохранительные органы.

В Государственном комитете по градостроительству и архитектуре сообщили haqqin.az, что Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку провело проверку. В ходе расследования было установлено, что строительство объекта рядом с домом №21 действительно велось самовольно и без каких-либо разрешительных документов.

В связи с выявленным нарушением Главное управление совместно с другими компетентными органами обеспечило демонтаж постройки и вывоз строительных материалов с территории.

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