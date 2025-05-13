Бывшему «банкиру Путина» дали 14 лет колонии

Тверской суд Москвы заочно приговорил бывшего владельца российского Межпромбанка Сергея Пугачева к 14 годам колонии общего режима по делу о хищении 28,7 млрд рублей. Его признали виновным в присвоении средств с использованием служебного положения (часть 4 статьи 160 УК) и злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК).

Также ему назначили штраф в 800 тыс. рублей и на три года запретили занимать управляющие должности в кредитных организациях. Приговор огласил судья Алексей Криворучко из «списка Магнитского». Он постановил взыскать с Пугачева 28,7 млрд рублей в пользу потерпевшей стороны. Российское имущество банкира, ранее близкого к президенту Владимиру Путину, арестовано.

По версии следствия, Пугачев при помощи подчиненных похитил 28,7 млрд из кредита в 40 млрд, выделенного Центробанком. Эти средства были выведены на счета подконтрольной ему кипрской компании. Кроме того, следствие считает, что Пугачев сознательно обанкротил Межпромбанк. Так, он распорядился расторгнуть соглашения о залоге по ранее заключенным кредитным договорам, что привело к ущербу на 64,5 млрд рублей, после чего банк был признан несостоятельным. Ранее арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что основной причиной банкротства стала выдача более 100 «техническим компаниям» необеспеченных кредитов на 125 млрд рублей.

Пугачев покинул страну в 2011 году, сразу же после возбуждения против него первого уголовного дела о преднамеренном банкротстве Межпромбанка, а еще через год отказался от российского гражданства. Сейчас он живет во Франции, которая не согласилась его экстрадировать.

В середине 1990-х Пугачев входил в ближний круг Владимира Путина и после отставки Бориса Ельцина помогал финансировать его избирательную кампанию, был одним из руководителей его предвыборного штаба, за что получил прозвище «банкир Путина». После финансового кризиса 2008 года он рассорился с несколькими соратниками президента, затем против него были возбуждены уголовные дела. До отъезда Пугачев 10 лет представлял Тыву в Совете Федерации, а также был вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей.