USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Ильхам Алиев ознакомился с выставками İnterFood Azerbaijan и Caspian Agro

14:30 1244

13 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Баку Экспо Центре ознакомился с XXX, юбилейной Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности InterFood Azerbaijan и XVIII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro. Об этом информирует официальный сайт главы государства. 

Стройбарона Шарурского насильно приволокли в суд
Стройбарона Шарурского насильно приволокли в суд
16:25 232
Переговоры Трампа и саудовского кронпринца
Переговоры Трампа и саудовского кронпринца фото и видео; обновлено 16:08
16:08 5287
Переговоры в Стамбуле: приедут и американцы
Переговоры в Стамбуле: приедут и американцы обновлено 16:17
16:17 10624
Ильхам Алиев ознакомился с выставками İnterFood Azerbaijan и Caspian Agro
Ильхам Алиев ознакомился с выставками İnterFood Azerbaijan и Caspian Agro
14:30 1245
В Баку начал работу Авиационный энергетический форум IATA
В Баку начал работу Авиационный энергетический форум IATA фото
10:32 1643
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа нищета философии; все еще актуально
10:06 4066
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 3555
КГБ 2.0. Появляются внезапно, наносят удар и также внезапно исчезают...
КГБ 2.0. Появляются внезапно, наносят удар и также внезапно исчезают... cенсационные подробности; все еще актуально
03:37 10780
Армяне протестуют у посольства Грузии: ситуация накаляется
Армяне протестуют у посольства Грузии: ситуация накаляется видео; обновлено 14:22
14:22 4686
Новые электросети в трех регионах Азербайджана
Новые электросети в трех регионах Азербайджана видео
12:54 1291
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером?
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером? фото
10:47 2763

ЭТО ВАЖНО

Стройбарона Шарурского насильно приволокли в суд
Стройбарона Шарурского насильно приволокли в суд
16:25 232
Переговоры Трампа и саудовского кронпринца
Переговоры Трампа и саудовского кронпринца фото и видео; обновлено 16:08
16:08 5287
Переговоры в Стамбуле: приедут и американцы
Переговоры в Стамбуле: приедут и американцы обновлено 16:17
16:17 10624
Ильхам Алиев ознакомился с выставками İnterFood Azerbaijan и Caspian Agro
Ильхам Алиев ознакомился с выставками İnterFood Azerbaijan и Caspian Agro
14:30 1245
В Баку начал работу Авиационный энергетический форум IATA
В Баку начал работу Авиационный энергетический форум IATA фото
10:32 1643
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа нищета философии; все еще актуально
10:06 4066
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 3555
КГБ 2.0. Появляются внезапно, наносят удар и также внезапно исчезают...
КГБ 2.0. Появляются внезапно, наносят удар и также внезапно исчезают... cенсационные подробности; все еще актуально
03:37 10780
Армяне протестуют у посольства Грузии: ситуация накаляется
Армяне протестуют у посольства Грузии: ситуация накаляется видео; обновлено 14:22
14:22 4686
Новые электросети в трех регионах Азербайджана
Новые электросети в трех регионах Азербайджана видео
12:54 1291
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером?
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером? фото
10:47 2763
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться