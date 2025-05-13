13 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Баку Экспо Центре ознакомился с XXX, юбилейной Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности InterFood Azerbaijan и XVIII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro. Об этом информирует официальный сайт главы государства.
Ильхам Алиев ознакомился с выставками İnterFood Azerbaijan и Caspian Agro
14:30 1244
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