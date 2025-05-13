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Фонд Red Hearts запускает благотворительную акцию Qurban payı

14:38 406

Фонд Red Hearts, пропагандирующий и поддерживающий такие ценные качества, как помощь ближнему, милосердие, забота о природе и любовь к людям, объявляет старт благотворительной акции Qurban payı.

В рамках проекта, приуроченного к празднику Курбан, который будет отмечаться 6–7 июня, пожертвования от неравнодушных граждан будут направлены на приобретение и распределение жертвенного мяса для малообеспеченных семей, проживающих в различных регионах Азербайджана.

Присоединиться к акции и подарить праздник тем, кто в этом особенно нуждается, можно, сделав пожертвование через раздел «Пожертвовать» на сайте https://kbl.az/qrbnpyi, а также с помощью мобильного приложения Birbank по ссылке: https://bit.ly/BIRBNK.

Фонд Red Hearts создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.

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