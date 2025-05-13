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Крупная оружейная сделка между Америкой и Эмиратами

14:53 1294

Госдепартамент одобрил продажу оружия Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на сумму около $1,4 млрд перед визитом президента США Дональда Трампа на Ближний Восток.

Согласно информации Госдепартамента США, ОАЭ хотят приобрести шесть вертолетов CH-47F Chinook за $1,32 млрд, а также запчасти для истребителей F-16.

Госдепартамент заявил, что он представил Конгрессу США необходимые документы относительно предполагаемых продаж в ОАЭ, которые «поддержат внешнюю политику и национальную безопасность США, помогая повысить безопасность важного регионального партнера».

Как сообщило внешнеполитическое ведомство, приобретаемые ОАЭ вертолеты позволят стране участвовать в «поисково-спасательных операциях, ликвидации последствий стихийных бедствий, гуманитарной поддержке и контртеррористических операциях».

Ожидается, что результатом визита Трампа в ОАЭ станет объявление о ряде финансовых сделок между двумя странами, которые будут включать инвестиции в искусственный интеллект, полупроводники, производство и энергетику.

Трамп в ходе визита на Ближний Восток также может объявить о крупной продаже оружия Саудовской Аравии.

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