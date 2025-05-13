Российские заключенные испугались войны и сбежали

В ночь с 8 на 9 мая с военного полигона в Ростовской области сбежали десять бывших заключенных, подписавших контракты с Минобороны РФ для участия в боевых действиях в Украине.
Об этом сообщило издание Donday и подтвердил источник 161.ru в силовых структурах.
По словам собеседника издания, бойцы не пришли на выдачу обмундирования перед началом очередного дня подготовки. Оружия при них не было.
Среди беглецов — лица, осужденные за грабеж, убийство, распространение наркотиков и изнасилование. По информации Donday, побег произошел за несколько дней до запланированной отправки на фронт.
В течение первых суток после инцидента силовики задержали четверых сбежавших.
«Местонахождение еще двоих установлено, готовится их задержание», — уточнил источник 161.ru.