Российские заключенные испугались войны и сбежали

В ночь с 8 на 9 мая с военного полигона в Ростовской области сбежали десять бывших заключенных, подписавших контракты с Минобороны РФ для участия в боевых действиях в Украине.

Об этом сообщило издание Donday и подтвердил источник 161.ru в силовых структурах.