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Российские заключенные испугались войны и сбежали

15:24 1207

В ночь с 8 на 9 мая с военного полигона в Ростовской области сбежали десять бывших заключенных, подписавших контракты с Минобороны РФ для участия в боевых действиях в Украине.

Об этом сообщило издание Donday и подтвердил источник 161.ru в силовых структурах.

По словам собеседника издания, бойцы не пришли на выдачу обмундирования перед началом очередного дня подготовки. Оружия при них не было.

Среди беглецов — лица, осужденные за грабеж, убийство, распространение наркотиков и изнасилование. По информации Donday, побег произошел за несколько дней до запланированной отправки на фронт.

В течение первых суток после инцидента силовики задержали четверых сбежавших.

«Местонахождение еще двоих установлено, готовится их задержание», — уточнил источник 161.ru.

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