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Эстония поможет Украине дронами

15:41 454

Эстония собирается делать по две тысячи ударных беспилотников в день вместе с украинскими предприятиями. Об этом пишет BALTNEWS.

Производиться дроны будут на экспорт, часть из них отправится в Украину.

При этом где и когда будет построено предприятие для этого производства, неизвестно. Издание отмечает, что к моменту запуска производства Киеву могут уже не понадобиться ударные дроны.

До этого Эстония получила от США шесть реактивных систем залпового огня HIMARS. Также глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур анонсировал прибытие в республику большого количества боеприпасов, а также новых систем вооружений.

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