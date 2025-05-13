Эстония поможет Украине дронами

Эстония собирается делать по две тысячи ударных беспилотников в день вместе с украинскими предприятиями. Об этом пишет BALTNEWS.

Производиться дроны будут на экспорт, часть из них отправится в Украину.

При этом где и когда будет построено предприятие для этого производства, неизвестно. Издание отмечает, что к моменту запуска производства Киеву могут уже не понадобиться ударные дроны.

До этого Эстония получила от США шесть реактивных систем залпового огня HIMARS. Также глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур анонсировал прибытие в республику большого количества боеприпасов, а также новых систем вооружений.