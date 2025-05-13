Бизнесмен опроверг обвинения ГТК и пригрозил судом

Глава ООО Lion Centre Рамиль Асланов обратился в азербайджанские СМИ в связи с проблемами, с которыми он столкнулся на таможне. Государственный таможенный комитет (ГТК) на своей официальной странице 8 мая опубликовал ответ на претензии бизнесмена. Р.Асланов вновь выступил с заявлением, отметив, что распространенная ГТК информация о якобы многочисленных нарушениях при заполнении таможенной декларации и на систематической основе неправильном декларировании со стороны его компании не соответствует действительности.

Р.Асланов подчеркнул, что в отношении ООО Lion Centre до настоящего времени не было вынесено ни одного административного решения, не составлялось ни одного протокола или акта по статье 482.2 Кодекса об административных проступках (искажение информации при декларировании): «Ни в 2024 году, ни за первые четыре месяца 2025 года таких фактов не было. Хочу попросить Таможенный комитет предоставить любой акт или судебное решение, вынесенное по статье 482.2 в отношении компании. В противном случае сказанное в официальном заявлении ГТК можно считать ложью и клеветой. В то же время из письма Госкомтаможни под №3-33/2-007283/2025 от 07.05.2025 следует, что по одному и тому же делу в ГТК работают два сотрудника, не осведомленные о действиях друг друга. В адресованном мне письме Комитета говорится, что расследование уголовного дела, возбужденного по статье 209.1 УК, продолжается, но никаких обвинений мне не предъявлено, решения об ограничении моих прав и предпринимательской деятельности не принималось. Однако в опубликованном 8 мая заявлении меня фактически представляют как злостного преступника. Там утверждается, что я якобы намеренно занизил сумму инвойса, уклонившись от уплаты 98 191,86 маната таможенных платежей, в связи с чем 17.03.2025 было возбуждено уголовное дело. Также сообщается, что мне якобы неоднократно разъяснялись мои права и обязанности в Управлении оперативных расследований, и я якобы использую СМИ для давления на следственные органы, распространяя недостоверную информацию».