Бизнесмен опроверг обвинения ГТК и пригрозил судом

Глава ООО Lion Centre Рамиль Асланов обратился в азербайджанские СМИ в связи с проблемами, с которыми он столкнулся на таможне. Государственный таможенный комитет (ГТК) на своей официальной странице 8 мая опубликовал ответ на претензии бизнесмена.
Р.Асланов вновь выступил с заявлением, отметив, что распространенная ГТК информация о якобы многочисленных нарушениях при заполнении таможенной декларации и на систематической основе неправильном декларировании со стороны его компании не соответствует действительности.
Р.Асланов подчеркнул, что в отношении ООО Lion Centre до настоящего времени не было вынесено ни одного административного решения, не составлялось ни одного протокола или акта по статье 482.2 Кодекса об административных проступках (искажение информации при декларировании): «Ни в 2024 году, ни за первые четыре месяца 2025 года таких фактов не было. Хочу попросить Таможенный комитет предоставить любой акт или судебное решение, вынесенное по статье 482.2 в отношении компании. В противном случае сказанное в официальном заявлении ГТК можно считать ложью и клеветой. В то же время из письма Госкомтаможни под №3-33/2-007283/2025 от 07.05.2025 следует, что по одному и тому же делу в ГТК работают два сотрудника, не осведомленные о действиях друг друга.
В адресованном мне письме Комитета говорится, что расследование уголовного дела, возбужденного по статье 209.1 УК, продолжается, но никаких обвинений мне не предъявлено, решения об ограничении моих прав и предпринимательской деятельности не принималось. Однако в опубликованном 8 мая заявлении меня фактически представляют как злостного преступника. Там утверждается, что я якобы намеренно занизил сумму инвойса, уклонившись от уплаты 98 191,86 маната таможенных платежей, в связи с чем 17.03.2025 было возбуждено уголовное дело. Также сообщается, что мне якобы неоднократно разъяснялись мои права и обязанности в Управлении оперативных расследований, и я якобы использую СМИ для давления на следственные органы, распространяя недостоверную информацию».
Бизнесмен также добавил, что глава государства подчеркивал о необходимости регулярного информирования о случаях создания искусственных преград в структурах исполнительной власти. Именно поэтому он принял решение предать огласке возникшую ситуацию: «Однако по непонятным причинам Государственный таможенный комитет расценивает мое обращение в СМИ как давление на них. Хочу особо подчеркнуть: за указанный комитетом период - с 2024 по январь-апрель 2025 года - мной было подано 100 таможенных деклараций. Госкомитет считает, что в стоимости декларированной моей компанией продукции имелось расхождение в размере 1 532 398 манатов. Это расхождение приписывается как попытка сокрытия, тогда как на самом деле речь идет о разнице, поскольку добровольно внесенная предпринимателем сумма составила 87%. Но на деле это вовсе не «уточненная стоимость», а результат искусственного завышения статистических оценок, которое фактически ломает предпринимателя, заставляя его платить разницу между реальной и надуманной стоимостью. Как и признает сам Таможенный комитет, я оплатил 87% от суммы 1 532 398 манатов - осталось 13%, то есть 199 211 манатов. Из этой суммы 36% составляют таможенные пошлины, что эквивалентно 71 716 манатам. В результате получается, что 26 475 манатов — это либо ошибка, либо преднамеренное завышение. Теперь непонятно: мне нужно оплатить надуманные 71 716 манатов или все-таки 98 152 маната? Создается впечатление, что каждый раз озвучиваются разные цифры».
Р.Асланов также заявил, что продолжит защищать свои права в правовом поле и направит обращения в соответствующие инстанции: «В распространенной Госкомитетом информации не были соблюдены принципы конфиденциальности бизнеса, а в мой адрес прозвучали клеветнические утверждения. Были оправданы действия начальника Главного таможенного управления Баку Эльмира Рамазанова. Однако я по каждому абзацу информации пресс-службы ГТК отвечаю конкретными фактами и цифрами. В связи с этим заявляю, что в будущем намерен обратиться в судебные инстанции».