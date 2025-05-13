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Azercell будет представлен в азербайджанском издании книги Филипа Котлера «Основы современного маркетинга»

15:43 215

Роль ведущего оператора в цифровой трансформации страны будет освещена в одном из самых авторитетных маркетинговых изданий мира.

Лидер телекоммуникационного рынка Азербайджана ООО Azercell Telecom вошел в азербайджанское издание всемирно признанного учебного пособия Филипа Котлера «Основы современного маркетинга» (Essentials of Modern Marketing – EOMM).

В публикации будет подробно представлена стратегия Azercell в области цифровой трансформации – от внедрения технологий роботизированной автоматизации процессов (RPA) и оптимизации внутренних операций до разработки и выведения на рынок инновационных продуктов. Эти инициативы подчеркивают стремление компании к инновациям и способствуют улучшению цифрового опыта миллионов пользователей по всей стране.

Президент ООО Azercell Telecom Зарина Зейналова прокомментировала это достижение: «Участие в столь авторитетной международной инициативе предоставляет уникальную возможность представить мировой аудитории динамичное развитие цифровой экосистемы Азербайджана. Как один из её ключевых участников, Azercell обладает глубоким пониманием как перспектив, так и вызовов, связанных с быстрыми технологическими изменениями. Наша трансформация началась с цифровизации внутренних процессов и сегодня охватывает широкий спектр передовых цифровых решений для абонентов. Отдельно отмечу, что Azercell стал первым мобильным оператором в стране, внедрившим финтех-направление. Инициированный в рамках этой стратегии стартап в настоящее время успешно функционирует как наша дочерняя компания».

Азербайджан находится на этапе активной социально-экономической трансформации. В рамках стратегии «Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030:» страна нацелена на внедрение инноваций, развитие конкурентоспособного человеческого капитала и построение инклюзивного общества, основанного на современных технологиях. Azercell, синхронизируя свою стратегию с этими приоритетами, активно вносит вклад в формирование цифровой экономики и реализацию национального видения будущего.

Проект «Основы современного маркетинга» под эгидой Kotler Impact охватывает более 100 стран и включает кейсы ведущих глобальных брендов — Meta, Danone, Google, Amazon, Lamborghini, Knauf, P&G, Wendy’s, Dunkin’ и других. Выход азербайджанского издания — значимый шаг к продвижению локальных историй успеха на международной бизнес- и академической арене. AWE Consulting, являясь эксклюзивным представителем Kotler Impact в странах СНГ и Азербайджане, играет ключевую роль в реализации этой инициативы в регионе. Книга будет доступна на глобальных электронных библиотеках и образовательных платформах.

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