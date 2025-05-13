Флаг СССР, георгиевские ленты и песня «День Победы» в Имишли: власти проводят проверку

9 мая, в день, когда в странах бывшего СССР отмечается годовщина Победы во Второй мировой войне, в селе Сарыханлы Имишлинского района Азербайджана прошло памятное мероприятие. В рамках церемонии над мемориальным комплексом, посвященным памяти павших в войне, был поднят флаг Советского Союза.

Кроме того, участники мероприятия, в том числе председатель Совета старейшин региона Салех Самедов, надели георгиевские ленты — символ, исторически связанный с военными наградами Российской империи и позднее — с победой СССР во Второй мировой войне. В последние годы георгиевская лента приобрела политическую окраску и вызывает споры в ряде постсоветских стран.

Действия организаторов вызвали общественное обсуждение. Как сообщил первый заместитель главы Исполнительной власти Имишлинского района Мирза Гулиев, инцидент расследуется: «Нам известно о случившемся. По предварительной информации, флаг был установлен председателем Совета старейшин в переулке, примыкающем к памятнику. В настоящее время проводится проверка и будут приняты соответствующие меры».