USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул
Новость дня
Трамп снова принуждает Украину к капитуляции. Зеленский поедет в Стамбул

Global Finance выбрал Банк ABB лучшим банком года в Азербайджане

15:54 200

Известный мировой журнал Global Finance определил победителей награды «Лучший банк года». Банк ABB третий раз за последние 5 лет был признан лучшим банком года в стране. Банк ABB заслужил эту награду за свою прибыльность, охват, стратегические партнерства, достижения в развитии в последние годы, инновации в продуктах и услугах, включая решения на основе искусственного интеллекта.

При оценке деятельности Банка ABB также учитывались мнения аналитиков по акциям и кредитным рейтингам, а также экспертов других банков.

Среди финансовых учреждений, которые журнал Global Finance объявил лучшими банками года по регионам, есть такие известные банки, как Akbank, HSBC, Commerzbank, Citibank, Raiffeisen Bank, OTP Bank и другие.

Журнал Global Finance существует с 1987 года. Его главный офис находится в Нью-Йорке. Журнал насчитывает более 50 тысяч читателей в 193 странах. Эта аудитория в основном состоит из руководителей крупных компаний, в том числе принимающих решения в международных финансовых учреждениях.

Награды, которые журнал ежегодно присуждает отдельным банкам, считаются стандартом доверия и превосходства в финансовом мире. Выбор победителей проводится с учетом мнений руководителей корпоративных финансовых учреждений, банкиров, консультантов по технологиям, а также финансовых аналитиков из разных стран мира. С победителями можно ознакомиться здесь.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.

Стройбарона Шарурского насильно приволокли в суд
Стройбарона Шарурского насильно приволокли в суд
16:25 263
Переговоры Трампа и саудовского кронпринца
Переговоры Трампа и саудовского кронпринца фото и видео; обновлено 16:08
16:08 5298
Переговоры в Стамбуле: приедут и американцы
Переговоры в Стамбуле: приедут и американцы обновлено 16:17
16:17 10648
Ильхам Алиев ознакомился с выставками İnterFood Azerbaijan и Caspian Agro
Ильхам Алиев ознакомился с выставками İnterFood Azerbaijan и Caspian Agro
14:30 1251
В Баку начал работу Авиационный энергетический форум IATA
В Баку начал работу Авиационный энергетический форум IATA фото
10:32 1644
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа нищета философии; все еще актуально
10:06 4073
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 3559
КГБ 2.0. Появляются внезапно, наносят удар и также внезапно исчезают...
КГБ 2.0. Появляются внезапно, наносят удар и также внезапно исчезают... cенсационные подробности; все еще актуально
03:37 10785
Армяне протестуют у посольства Грузии: ситуация накаляется
Армяне протестуют у посольства Грузии: ситуация накаляется видео; обновлено 14:22
14:22 4701
Новые электросети в трех регионах Азербайджана
Новые электросети в трех регионах Азербайджана видео
12:54 1291
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером?
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером? фото
10:47 2766

ЭТО ВАЖНО

Стройбарона Шарурского насильно приволокли в суд
Стройбарона Шарурского насильно приволокли в суд
16:25 263
Переговоры Трампа и саудовского кронпринца
Переговоры Трампа и саудовского кронпринца фото и видео; обновлено 16:08
16:08 5298
Переговоры в Стамбуле: приедут и американцы
Переговоры в Стамбуле: приедут и американцы обновлено 16:17
16:17 10648
Ильхам Алиев ознакомился с выставками İnterFood Azerbaijan и Caspian Agro
Ильхам Алиев ознакомился с выставками İnterFood Azerbaijan и Caspian Agro
14:30 1251
В Баку начал работу Авиационный энергетический форум IATA
В Баку начал работу Авиационный энергетический форум IATA фото
10:32 1644
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа
Бунт закончился, наступила эпоха эпатажа нищета философии; все еще актуально
10:06 4073
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 3559
КГБ 2.0. Появляются внезапно, наносят удар и также внезапно исчезают...
КГБ 2.0. Появляются внезапно, наносят удар и также внезапно исчезают... cенсационные подробности; все еще актуально
03:37 10785
Армяне протестуют у посольства Грузии: ситуация накаляется
Армяне протестуют у посольства Грузии: ситуация накаляется видео; обновлено 14:22
14:22 4701
Новые электросети в трех регионах Азербайджана
Новые электросети в трех регионах Азербайджана видео
12:54 1291
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером?
Что обсудил Ильхам Алиев с Яшаром Гюлером? фото
10:47 2766
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться