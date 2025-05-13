Сильные лесные пожары в России: огонь подошел к домам

На одном из видео мужчина, снимающий горящий лес, говорит: «Все, кончился наш зеленый лес».

В России в районе города Циолковский, где живут сотрудники космодрома Восточный, горит лес. Видео пожара публикуют местные СМИ.

«Все, кончился наш зеленый лес». В Амурской области лесной пожар подошел к городу, где живут сотрудники космодрома Восточный pic.twitter.com/EFpQEEY2tt

«Горят земли лесного фонда. Основной упор в тушении делает Авиалесоохрана. Привлечены и силы МЧС России. Пожар тушат. Угрозы населенному пункту нет. Сил и средств достаточно. Возгорание ликвидируют 76 человек, 22 единицы техники, в том числе от МЧС России», — сказали изданию «Порт Амур» в управлении МЧС по Амурской области.

В администрации Циолковского сообщили, что бороться с огнем помогают пожарные из соседних городов. «Огонь близко подошел. Работают пожарные, в том числе из Шимановского, Свободного, Серышево. Пожар возник сегодня, это пал», — сказал собеседник агентства.

По данным Интерфакса, на 13 мая в Приамурье продолжаются 12 пожаров на площади 947 гектаров. Один из них удалось локализовать.

Циолковский — закрытое административно-территориальное образование. В нем проживают сотрудники космодрома Восточный и члены их семей.