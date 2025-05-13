Стройбарона Шарурского насильно приволокли в суд

В Бинагадинском районном суде проходит судебное разбирательство по частному обвинению, выдвинутому против владельца ЖСК «Шарур» Исфандияра Ахундова, известного по прозвищу «Шарурлу Исфандияр».

Ахундов явился в здание суда для участия в процессе. Напомним, что на прошлом заседании он не присутствовал, в связи с чем представитель истца Асим Аббасов попросил принудительно доставить ответчика в суд.

Исфандияр Ахундов назвал руководителя ЖСК «Прогресс 2016» Эмиля Самандарова, находящегося под арестом, «мошенником». В ответ Самандаров подал жалобу в порядке частного обвинения, обвиняя Ахундова по статьям 147.2 (клевета) и 148 (оскорбление) Уголовного кодекса Азербайджана.