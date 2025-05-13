Эрдоган против участия НАТО в войне в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что альянс не должен быть частью войны между Украиной и Россией. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.
«Турция решительно поддерживает установление всеобъемлющего прекращения огня и придерживается позиции, что НАТО не должна быть частью этой войны», — говорится в заявлении.
В сообщении канцелярии Эрдогана также подчеркивается, что Турция активизировала свои усилия по завершению войны между Украиной и Россией прочным и справедливым миром.
*** 16:31
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сообщают турецкие СМИ.
Встреча состоялась в канун неформального заседания глав МИД стран-членов НАТО, которое состоится в Анталье 14 - 15 мая.
Главными темами обсуждений станут региональные проблемы, мирный процесс между РФ и Украиной, усилия Турции в этом направлении.
В переговорах принял участие и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.