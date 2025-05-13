Эрдоган против участия НАТО в войне в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что альянс не должен быть частью войны между Украиной и Россией. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Турция решительно поддерживает установление всеобъемлющего прекращения огня и придерживается позиции, что НАТО не должна быть частью этой войны», — говорится в заявлении.

В сообщении канцелярии Эрдогана также подчеркивается, что Турция активизировала свои усилия по завершению войны между Украиной и Россией прочным и справедливым миром.