USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Анкара предвкушает встречу Зеленского, Путина и Трампа
Новость дня
Анкара предвкушает встречу Зеленского, Путина и Трампа

Эрдоган против участия НАТО в войне в Украине

фото; обновлено 17:43
17:43 1601

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что альянс не должен быть частью войны между Украиной и Россией. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Турция решительно поддерживает установление всеобъемлющего прекращения огня и придерживается позиции, что НАТО не должна быть частью этой войны», — говорится в заявлении.

В сообщении канцелярии Эрдогана также подчеркивается, что Турция активизировала свои усилия по завершению войны между Украиной и Россией прочным и справедливым миром.

*** 16:31

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сообщают турецкие СМИ.

Встреча состоялась в канун неформального заседания глав МИД стран-членов НАТО, которое состоится в Анталье 14 - 15 мая.

Главными темами обсуждений станут региональные проблемы, мирный процесс между РФ и Украиной, усилия Турции в этом направлении.

В переговорах принял участие и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В Египте задерживают студентов из Центральной Азии и Кавказа
В Египте задерживают студентов из Центральной Азии и Кавказа видео
19:41 5
Трамп встретится с президентом Сирии
Трамп встретится с президентом Сирии
19:22 382
Зеленский рассказал о просьбе Китая на 9 мая
Зеленский рассказал о просьбе Китая на 9 мая
18:56 1212
ЕБРР: экономика Азербайджана чувствительна к колебаниям цен на энергоносители
ЕБРР: экономика Азербайджана чувствительна к колебаниям цен на энергоносители
18:53 457
Транзит казахстанской нефти через Баку растет медленно, но верно
Транзит казахстанской нефти через Баку растет медленно, но верно
18:47 486
Imagro демонстрирует технику всемирно известных брендов на выставке Caspian Agro 2025
Imagro демонстрирует технику всемирно известных брендов на выставке Caspian Agro 2025
18:24 498
Логика имперского контроля в Имишли
Логика имперского контроля в Имишли актуальный комментарий
17:11 3315
Флаг СССР, георгиевские ленты и песня «День Победы» в Имишли: власти проводят проверку
Флаг СССР, георгиевские ленты и песня «День Победы» в Имишли: власти проводят проверку видео
15:50 5731
В Азербайджане новый военный прокурор
В Азербайджане новый военный прокурор новость дополнена
17:09 2992
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 4516
Нетаньяху: Армия Израиля войдет в Газу «со всей силы»
Нетаньяху: Армия Израиля войдет в Газу «со всей силы»
16:56 1183

ЭТО ВАЖНО

В Египте задерживают студентов из Центральной Азии и Кавказа
В Египте задерживают студентов из Центральной Азии и Кавказа видео
19:41 5
Трамп встретится с президентом Сирии
Трамп встретится с президентом Сирии
19:22 382
Зеленский рассказал о просьбе Китая на 9 мая
Зеленский рассказал о просьбе Китая на 9 мая
18:56 1212
ЕБРР: экономика Азербайджана чувствительна к колебаниям цен на энергоносители
ЕБРР: экономика Азербайджана чувствительна к колебаниям цен на энергоносители
18:53 457
Транзит казахстанской нефти через Баку растет медленно, но верно
Транзит казахстанской нефти через Баку растет медленно, но верно
18:47 486
Imagro демонстрирует технику всемирно известных брендов на выставке Caspian Agro 2025
Imagro демонстрирует технику всемирно известных брендов на выставке Caspian Agro 2025
18:24 498
Логика имперского контроля в Имишли
Логика имперского контроля в Имишли актуальный комментарий
17:11 3315
Флаг СССР, георгиевские ленты и песня «День Победы» в Имишли: власти проводят проверку
Флаг СССР, георгиевские ленты и песня «День Победы» в Имишли: власти проводят проверку видео
15:50 5731
В Азербайджане новый военный прокурор
В Азербайджане новый военный прокурор новость дополнена
17:09 2992
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 4516
Нетаньяху: Армия Израиля войдет в Газу «со всей силы»
Нетаньяху: Армия Израиля войдет в Газу «со всей силы»
16:56 1183
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться