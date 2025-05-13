Нетаньяху: Армия Израиля войдет в Газу «со всей силы»

В ближайшие дни израильская армия «со всей силы» войдет в Газу. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«В ближайшие дни мы вступим в Газу со всей силы, чтобы завершить операцию. Завершение операции означает победу над ХАМАС. Это означает уничтожение ХАМАС», — сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что не видит сценария, при котором Израиль остановит войну в Газе. «Мы не остановим войну. Может быть временное прекращение огня, но мы пойдем до конца», — добавил премьер Израиля.

Нетаньяху также сообщил, что его правительство работает над поиском стран, которые могут быть готовы принять палестинцев из сектора Газа.

«Мы создали администрацию, которая позволит жителям Газы уехать, но нужны страны, готовые их принять. Именно над этим мы сейчас работаем», — сказал Нетаньяху и добавил, что «более 50 процентов жителей Газы уедут», если им будет предоставлена такая возможность.