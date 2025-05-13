Что нужно Трампу? Не Израиль, а деньги и шоу под фанфары!

Деньги и яркое политическое шоу под фанфары, салюты и овации – вот два главных приоритета Трампа. И его «большое турне по Заливу» выстроено в полном соответствии с этими предпочтениями. Накануне своего визита в Залив американский президент в свойственной ему интригующей манере предложил ожидать «очень, очень хороших новостей для Ближнего Востока», как обычно не пояснив, что конкретно он имеет в виду. Что вызвало большое беспокойство у команды Нетаньяху. И было от чего. Ведь за короткий срок Трамп и его администрация сумели создать у нее впечатление, что Вашингтон отказывается от израилецентричности американской внешней политики на Ближнем Востоке. Ярче всех по этому поводу высказался спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, заявивший, что Израиль не хочет прекращать войну в Газе несмотря на усилия США.

А чуть позже высказался и посол США в еврейском государстве: ««Мы не нуждаемся в разрешении Израиля для заключения сделки с хуситами». Которая, напомню, включала в себя соглашение о прекращении нападений «Ансар Аллах» на американские суда – но ни слова не говорила о том, что хуситы прекратят обстрелы Израиля. Это первое. Второе - США больше не требуют от Саудовской Аравии нормализации отношений с Израилем в качестве условия для помощи в создании саудовской ядерной программы. И третье – американцы утверждают, что их переговоры с Ираном «развиваются очень хорошо». Что автоматически означает, что израильский план «военного решения иранского вопроса» задвинут пока в самый дальний ящик стола. А кроме того, сам Трамп заявил, что США еще не приняли окончательного решения о том, будет ли Ирану разрешено обогащать уран в соответствии с потенциальным новым соглашением, но такое решение вполне вероятно в логике американского президента «громкая сделка любой ценой», которая, как и в 2015 году, не будет включать в себя никаких сдерживающих механизмов в отношении иранской террористической сети, ориентированной против Израиля. А о ее последствиях, по завету Скарлетт О’Хара, «мы подумаем завтра».

А тут еще и активно циркулирующие слухи о том, что Трамп якобы в частном порядке выразил разочарование в связи с решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху активизировать военные операции в Газе. И вообще, что он становится все более нетерпеливым по отношению к Нетаньяху и склонен продвигаться на Ближнем Востоке вперед, не особо оглядываясь на мнение своего ближайшего – и традиционного – союзника в регионе. Иными словами, суть этих слухов сводится к тому, то Израиль и его проблемы надоели Трампу еще в первую каденцию - и носиться с Нетаньяху, как это делали Обама, Байден, а до них Клинтон, он просто не собирается. У израильского истеблишмента от этих «слухов в виде версий» волосы встают дыбом, что выразил депутат израильского Кнессета от «Ликуда» Ниссим Ватури, написавший в сети Х, что Трамп «должен помнить, что он был избран на пост президента, катаясь на крыльях поддержки Израиля». Правда, вскоре эта запись была удалена, но суть реакции израильских политиков на происходящее она передает как нельзя точно. Их опасения, как представляется, являются сильно преувеличенными. Разрыв отношений США и Израиля – это что-то из области ненаучной фантастики. Но тем не менее определенная доля истины, хотя и не столь драматичной, как это пытается представить Нетаньяху, в них есть.