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В Азербайджане новый военный прокурор

новость дополнена
17:09 2996

Бахруз Видади оглу Ахмедов назначен заместителем генерального прокурора - военным прокурором Азербайджана.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

До этого назначения Бахруз Ахмедов занимал должность начальника следственного управления Военной прокуратуры.

Б.Ахмедов родился в 1984 году в Нефтчалинском районе. В 2006 году он окончил юридический факультет Бакинского государственного университета.

После окончания военной службы в 2008 году Бахруз Ахмедов был принят на службу в органы прокуратуры на конкурсной основе, где проработал на различных должностях. В 2018 году Б.Ахмедов был назначен военным прокурором Газаха, а в 2020 году — начальником Следственного управления Военной прокуратуры Азербайджана.

Бахруз Ахмедов принимал непосредственное участие в деятельности Военной прокуратуры во время Второй Карабахской войны. Награжден медалями «За Родину», «За отвагу», «За отличие в воинской службе», «За безупречную службу».

В октября 2020 года ему было присвоено воинское звание полковника юстиции.

Напомним, что 8 апреля Ханлар Велиев завершил службу в должности военного прокурора и заместителя генерального прокурора. Он занимал пост военного прокурора с февраля 2005 года. 11 апреля Ханлар Велиев был назначен судьей Конституционного суда.

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