Путин о западных санкциях: «Но делают же, придурки. Ой, извините»

Президент России Владимир Путин назвал «придурками» тех, кто вводит санкции против России, так как, по его мнению, они вредят сами себе. Об этом он сказал на встрече с руководителями «Деловой России» в Кремле. Видео со встречи публикует радиостанция «Маяк».

Путин отметил, что «пугаться» санкций нельзя, так как тот, кто «начинает пугаться, сразу все проиграет».

«Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. Быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей. Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется же, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки. Ой, извините, пожалуйста», — сказал Путин.

По информации Bloomberg, европейские лидеры призовут Дональда Трампа ввести новые санкции против России, если Владимир Путин откажется от встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая или Москва не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня. При этом в разговорах чиновников американская сторона не дала ясного ответа на вопрос, готова ли она по-прежнему ввести санкции, если российские атаки по Украине продолжатся на неделе или Путин откажется от встречи с Зеленским.