USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Анкара предвкушает встречу Зеленского, Путина и Трампа
Новость дня
Анкара предвкушает встречу Зеленского, Путина и Трампа

Путин о западных санкциях: «Но делают же, придурки. Ой, извините»

видео
17:55 1929

Президент России Владимир Путин назвал «придурками» тех, кто вводит санкции против России, так как, по его мнению, они вредят сами себе. Об этом он сказал на встрече с руководителями «Деловой России» в Кремле. Видео со встречи публикует радиостанция «Маяк».

Путин отметил, что «пугаться» санкций нельзя, так как тот, кто «начинает пугаться, сразу все проиграет».

«Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. Быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей. Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется же, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки. Ой, извините, пожалуйста», — сказал Путин.

По информации Bloomberg, европейские лидеры призовут Дональда Трампа ввести новые санкции против России, если Владимир Путин откажется от встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая или Москва не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня. При этом в разговорах чиновников американская сторона не дала ясного ответа на вопрос, готова ли она по-прежнему ввести санкции, если российские атаки по Украине продолжатся на неделе или Путин откажется от встречи с Зеленским.

Что нужно Трампу? Не Израиль, а деньги и шоу под фанфары!
Что нужно Трампу? Не Израиль, а деньги и шоу под фанфары! актуальный комментарий
16:54 1482
В Египте задерживают студентов из Центральной Азии и Кавказа
В Египте задерживают студентов из Центральной Азии и Кавказа видео
19:41 20
Трамп встретится с президентом Сирии
Трамп встретится с президентом Сирии
19:22 391
Зеленский рассказал о просьбе Китая на 9 мая
Зеленский рассказал о просьбе Китая на 9 мая
18:56 1224
ЕБРР: экономика Азербайджана чувствительна к колебаниям цен на энергоносители
ЕБРР: экономика Азербайджана чувствительна к колебаниям цен на энергоносители
18:53 463
Транзит казахстанской нефти через Баку растет медленно, но верно
Транзит казахстанской нефти через Баку растет медленно, но верно
18:47 488
Imagro демонстрирует технику всемирно известных брендов на выставке Caspian Agro 2025
Imagro демонстрирует технику всемирно известных брендов на выставке Caspian Agro 2025
18:24 501
Логика имперского контроля в Имишли
Логика имперского контроля в Имишли актуальный комментарий
17:11 3324
Флаг СССР, георгиевские ленты и песня «День Победы» в Имишли: власти проводят проверку
Флаг СССР, георгиевские ленты и песня «День Победы» в Имишли: власти проводят проверку видео
15:50 5745
В Азербайджане новый военный прокурор
В Азербайджане новый военный прокурор новость дополнена
17:09 3001
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 4518

ЭТО ВАЖНО

Что нужно Трампу? Не Израиль, а деньги и шоу под фанфары!
Что нужно Трампу? Не Израиль, а деньги и шоу под фанфары! актуальный комментарий
16:54 1482
В Египте задерживают студентов из Центральной Азии и Кавказа
В Египте задерживают студентов из Центральной Азии и Кавказа видео
19:41 20
Трамп встретится с президентом Сирии
Трамп встретится с президентом Сирии
19:22 391
Зеленский рассказал о просьбе Китая на 9 мая
Зеленский рассказал о просьбе Китая на 9 мая
18:56 1224
ЕБРР: экономика Азербайджана чувствительна к колебаниям цен на энергоносители
ЕБРР: экономика Азербайджана чувствительна к колебаниям цен на энергоносители
18:53 463
Транзит казахстанской нефти через Баку растет медленно, но верно
Транзит казахстанской нефти через Баку растет медленно, но верно
18:47 488
Imagro демонстрирует технику всемирно известных брендов на выставке Caspian Agro 2025
Imagro демонстрирует технику всемирно известных брендов на выставке Caspian Agro 2025
18:24 501
Логика имперского контроля в Имишли
Логика имперского контроля в Имишли актуальный комментарий
17:11 3324
Флаг СССР, георгиевские ленты и песня «День Победы» в Имишли: власти проводят проверку
Флаг СССР, георгиевские ленты и песня «День Победы» в Имишли: власти проводят проверку видео
15:50 5745
В Азербайджане новый военный прокурор
В Азербайджане новый военный прокурор новость дополнена
17:09 3001
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 4518
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться