Награждены победители конкурса «Лучшая презентация»

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем был продемонстрирован видеоролик о конкурсе «Лучшая презентация». В церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя Милли Меджлиса, заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель Государственного комитета по статистике, заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов.

В своем выступлении Али Ахмедов отметил, что конкурс, который проводится с 2007 года, является успешным. Он отметил, что внимание и забота, проявляемые к молодежи в целях обеспечения будущего Азербайджана, являются одними из важнейших направлений политики, реализуемой президентом Ильхамом Алиевым. Сегодня в Азербайджане сформировалась талантливая, современно мыслящая молодежь. Они получают качественное образование и представляют Азербайджан на международной арене. Поздравляя победителей в завершение своего выступления, Али Ахмедов добавил, что основными факторами, способными ответить на вызовы сегодняшнего и будущего, являются знания, умения и способность осваивать современные технологии.

Поздравляя победителей, министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что проводятся различные конкурсы по предметам, оцениваются знания и умения учащихся в различных областях. Но особое значение среди этих конкурсов имеет конкурс «Лучшая презентация». Министр сообщил, что его целью является изучение азербайджанской идентичности, национальной идеологии, наследия, сыгравшего непревзойденную роль в становлении Азербайджана как государства и азербайджанцев как народа. Министр добавил, что еще одним важным направлением образования является формирование национальной идентичности.

Говоря о деятельности учебных заведений на освобожденных территориях, Эмин Амруллаев отметил, что в ближайшие годы ожидается большой прогресс в восстановлении и развитии образования на этих территориях.

Таир Будагов, в свою очередь, рассказал о непревзойденных заслугах великого лидера Гейдара Алиева в развитии Азербайджана.

На церемонии также прозвучали музыкальные и танцевальные номера в исполнении учащихся гимназии художеств и центров развития детей и молодежи.

В завершение 34 победителям, приглашенным на сцену, были вручены дипломы и подарки, также сделано памятное фото.

В конкурсе приняли участие 3952 учащихся из регионов Азербайджана. 90 учащихся получили право участвовать в республиканском этапе. Их выступления были оценены конкурсной комиссией, в результате 6 человек заняли первые, 13 человек - вторые и 16 человек третьи места.

Конкурс был организован совместно Министерством науки и образования, Фондом Гейдара Алиева, партией «Ени Азербайджан» и Республиканским комитетом свободного профсоюза работников образования Азербайджана.