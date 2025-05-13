Китайский юань выиграл от сделки с США

Китайский юань подскочил до полугодового максимума, преодолев ключевую отметку 7,20 за доллар на фоне соглашения между Пекином и Вашингтоном о взаимном снижении пошлин.

Об этом пишет The Economic Times.

Издание отмечает, что это позволило юаню укрепиться на 0,2012% до 7,193 на материковом рынке и на 0,15% до 7,1878 на оффшорном рынке.

Как сообщается, это соглашение может стать важным шагом к завершению торговой войны, дестабилизировавшей мировую экономику.