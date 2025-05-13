Imagro демонстрирует технику всемирно известных брендов на выставке Caspian Agro 2025

Компания Imagro, входящая в группу компаний Improtex, осуществляет импорт в нашу страну продукции ряда мировых брендов и занимается продажей и сервисным обслуживанием сельскохозяйственной техники, способствуя развитию аграрного сектора в Азербайджане.
Компания является официальным дистрибьютором в нашей республике таких мировых лидеров в производстве сельскохозяйственной техники с современными технологическими характеристиками и стандартами, как Massey Ferguson, DONGFENG, EFE, Hattat и других брендов.
Кроме того, компания Imagro организует при поддержке государства продажу прицепов и полуприцепов различного назначения, платформ для сбора фруктов, лафетов разного объёма, топливных и водяных цистерн, произведённых на заводе “Improtex Industries” под брендом "Made in Azerbaijan", оснащённом оборудованием, отвечающим последним технологическим новинкам и европейским стандартам.
На XVIII Международной сельскохозяйственной выставке, проходящей в Бакинском Экспо Центре, компания Imagro на своём стенде представляет следующую технику:
Massey Ferguson 7345S — комбайн
Massey Ferguson 7S.180 — трактор
Massey Ferguson 6713 — трактор
ООО “Imagro”
Адрес: г. Баку, Карадагский район, 15-й км Сальянского шоссе
Контактные номера:
+99451 2528080
+99477 3377770
Сервисная служба: +99451 2059989
E-mail: info@imagro.az
Сайт: www.imagro.az
Отметим, что сегодня в выставочном центре "Baku Expo" стартовала традиционная международная сельскохозяйственная выставка "Caspian Agro", которая будет проходить с 13 по 16 мая 2024 года.