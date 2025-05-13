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Imagro демонстрирует технику всемирно известных брендов на выставке Caspian Agro 2025

18:24 504

Компания Imagro, входящая в группу компаний Improtex, осуществляет импорт в нашу страну продукции ряда мировых брендов и занимается продажей и сервисным обслуживанием сельскохозяйственной техники, способствуя развитию аграрного сектора в Азербайджане.

Компания является официальным дистрибьютором в нашей республике таких мировых лидеров в производстве сельскохозяйственной техники с современными технологическими характеристиками и стандартами, как Massey Ferguson, DONGFENG, EFE, Hattat  и других брендов.

Кроме того, компания Imagro организует при поддержке государства продажу прицепов и полуприцепов различного назначения, платформ для сбора фруктов, лафетов разного объёма, топливных и водяных цистерн, произведённых на заводе “Improtex Industries” под брендом "Made in Azerbaijan", оснащённом оборудованием, отвечающим последним технологическим новинкам и европейским стандартам.

На XVIII Международной сельскохозяйственной выставке, проходящей в Бакинском Экспо Центре, компания Imagro на своём стенде представляет следующую технику:

Massey Ferguson 7345S — комбайн

Massey Ferguson 7S.180 — трактор

Massey Ferguson 6713 — трактор

ООО “Imagro”

Адрес: г. Баку, Карадагский район, 15-й км Сальянского шоссе

Контактные номера:

+99451 2528080

+99477 3377770

Сервисная служба: +99451 2059989

E-mail: info@imagro.az

Сайт: www.imagro.az

Отметим, что сегодня в выставочном центре "Baku Expo" стартовала традиционная международная сельскохозяйственная выставка "Caspian Agro", которая будет проходить с 13 по 16 мая 2024 года.

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