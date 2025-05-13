Imagro демонстрирует технику всемирно известных брендов на выставке Caspian Agro 2025

Компания Imagro, входящая в группу компаний Improtex, осуществляет импорт в нашу страну продукции ряда мировых брендов и занимается продажей и сервисным обслуживанием сельскохозяйственной техники, способствуя развитию аграрного сектора в Азербайджане.

Компания является официальным дистрибьютором в нашей республике таких мировых лидеров в производстве сельскохозяйственной техники с современными технологическими характеристиками и стандартами, как Massey Ferguson, DONGFENG, EFE, Hattat и других брендов.

Кроме того, компания Imagro организует при поддержке государства продажу прицепов и полуприцепов различного назначения, платформ для сбора фруктов, лафетов разного объёма, топливных и водяных цистерн, произведённых на заводе “Improtex Industries” под брендом "Made in Azerbaijan", оснащённом оборудованием, отвечающим последним технологическим новинкам и европейским стандартам.